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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Faiz belasına meydan okuyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2019 05:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Faiz belasına meydan okuyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün terör örgütlerine, onların iş birlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz. Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Topunuz gelin, topunuz!" sözlerini hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar. Yılmayacağız. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Topunuz gelin, topunuz!' Hamdolsun, tam bağımsız bir dış politikamız var. Doğu Akdeniz'de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz. Savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik. Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz."

(AA)

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun faiz

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