Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130leti\u015fim Ba\u015fkan\u0131 Altun: "Milletimiz \u2019Kandile mi, yoksa \u0130mral\u0131\u2019ya m\u0131 kulak vermeliyiz\u2019 diye ciddi bir \u00e7eli\u015fki i\u00e7inde k\u0131vrananlar\u0131 da yak\u0131ndan te\u015fhis etmi\u015f durumdad\u0131r."Sar\u0131 alarm verilmi\u015fti! Trabzon'da bu sabahCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan ter\u00f6ristba\u015f\u0131 \u00d6calan'\u0131n mektubu ile ilgili a\u00e7\u0131klama\u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcrriyet, belediyedeki usuls\u00fczl\u00fckleri a\u00e7\u0131klad\u0131