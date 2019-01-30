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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: “Sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 01:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Fırat Kalkanı’nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Fırat Kalkanı’nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik. Küresel barışa da hizmet eden adımlarla tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Fırat Kalkanı’nın ardından #ZeytinDalıHarekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik. Küresel barışa da hizmet eden adımlarla tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik. Zafere ulaştıran şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz” açıklamasını yaptı.

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