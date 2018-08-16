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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 09:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz."


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