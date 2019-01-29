Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Suriye’de yalnızca terörün her türüyle savaşmıyor. Aynı zamanda yanı başımızdaki yıkıcı krize yönelik siyasi bir çözüm için de çalışıyoruz" dedi.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Suriye’deki son gelişmeleri de kapsayan bölgesel konular ve Türk-Rus ilişkilerini görüşmek üzere bugün Moskova’da olacak. Türkiye, Suriye’de yalnızca terörün her türüyle savaşmıyor. Aynı zamanda yanı başımızdaki yıkıcı krize yönelik siyasi bir çözüm için de çalışıyoruz. Türkiye’nin en önemli öncelikleri Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarıdır. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

