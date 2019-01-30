Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk mevkidaşı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum. Türkiye’nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin ’nasıl’ı değil, sadece ‘ne zaman’ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir” ifadelerini kullandı.

