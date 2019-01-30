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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan dikkat çeken paylaşım

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 02:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2015 yılından beri çoğu Suriye’nin kuzeyinde planlanan terör saldırılarında 2 binden fazla kişinin şehit düştüğünü belirterek, “Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ’nün son birkaç yılda Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların görüntülerinden oluşan bir video paylaştı. Altun’un ABD’li senatör Lindsey Graham’ın Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı paylaşımda Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığına ve haklılığına dikkat çekildi. Videoda son üç yılda PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin 100’den fazla ölümcül saldırısıyla karşı karşıya kalan Türkiye’nin her türlü teröre karşı mücadele ettiği vurgulandı. Videoda terör örgütlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği saldırıların kronolojisi ve görüntüleriyle birlikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bilgileri de yer aldı.
Terör örgütlerinin 2015 yılından beri 2 binden fazla vatandaşı şehit ettiğini belirten Altun, bu terör saldırılarının çoğunun Suriye’nin kuzeyinde planlandığına dikkati çekti. Altun, “Milletimiz bu saldırılardan orantısız etkilendi. Adalet yerini bulana kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sınırımızın yanı başındaki terör bataklığını kurutmadan durmayacağız” ifadelerini kullandı.

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