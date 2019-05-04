Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e kınama

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKNALIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Altun, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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