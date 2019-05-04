Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan İsrail’in Gazze saldırısına kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırısına kınama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansının da olduğu bölgeye düzenlediği saldırıyı resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajla kınadı. Altun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun.”

