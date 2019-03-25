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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 20:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Siyaset hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan ve millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu’nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 10.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Siyaset hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan ve millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu’nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 10. yılı nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yan yana olduğu fotoğrafa da paylaşımında yer veren Altun, “Siyaset hayatı boyunca demokrasinin, hak ve adaletin yanında duran, vatan ve millet sevdalısı, dava adamı, Anadolu’nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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