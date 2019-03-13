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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan Netanyahu’ya sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine Albert Einstein’ın “Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir” sözleriyle yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ocak 2009’da Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e yönelik konuşmasının görüntülerini paylaştı. Paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu da etiketleyen Altun, mesajında Albert Einstein’ın “Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir” sözlerine yer verdi.

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