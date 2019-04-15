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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Notre Dame Katedrali mesajı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 23:16 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangından büyük üzüntü duyduklarını belirtti Altun paylaşımında şunları kaydetti:

“Fransa’nın Paris şehrinde çıkan yangının acı haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa’nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır.”

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