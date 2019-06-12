Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130leti\u015fim Ba\u015fkan\u0131 Altun:"Devletimiz kaybetti\u011fimiz canlar\u0131n hesab\u0131n\u0131 soruyor, \u015fehitlerimizin kan\u0131n\u0131 yerde b\u0131rakm\u0131yor, b\u0131rakmayaca\u011f\u0131z. Ter\u00f6ristlere nefes ald\u0131rmayacak, ter\u00f6r\u00fcn k\u00f6k\u00fcn\u00fc kaz\u0131yana kadar durmayaca\u011f\u0131z."\u00d6zelliklerini g\u00f6ren hayran kal\u0131yor! \u0130\u015fte en iyi oyuncu notebook Bakan Soylu i\u00e7in verilen ara\u015ft\u0131rma \u00f6nergesine ret!Soylu'dan \u0130stanbul i\u00e7in polis ve bek\u00e7i al\u0131m\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131