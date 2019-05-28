Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130leti\u015fim Ba\u015fkan\u0131 Altun:"G\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z ve k\u0131ymetli e\u015fleri Emine Erdo\u011fan Han\u0131mefendi, Berham Salih ve muhterem e\u015flerini iftar program\u0131nda a\u011f\u0131rlayacaklard\u0131r."D\u00fcnya onun mezuniyetini konu\u015fuyor! Sat\u0131n alamayaca\u011f\u0131 \u015fey yokCHP \u0130zmir \u0130l Ba\u015fkan\u0131: \u201cTatile gelenlerin \u0130stanbul\u2019a d\u00f6nmeleri i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz\u201dErdo\u011fan: Mehmet\u00e7iklerimize ba\u015far\u0131lar diliyorum