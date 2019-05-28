Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130leti\u015fim Ba\u015fkan\u0131 Altun:"Irak Cumhurba\u015fkan\u0131 Berham Salih, bug\u00fcn ak\u015fam saatlerinde \u00fclkemize bir \u00e7al\u0131\u015fma ziyareti ger\u00e7ekle\u015ftirecektir.\u00d6l\u00fcme y\u00fcr\u00fcd\u00fc! '\u015eeytan' diye ba\u011f\u0131rd\u0131 ve...CHP \u0130zmir \u0130l Ba\u015fkan\u0131: \u201cTatile gelenlerin \u0130stanbul\u2019a d\u00f6nmeleri i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz\u201dErdo\u011fan: Mehmet\u00e7iklerimize ba\u015far\u0131lar diliyorum