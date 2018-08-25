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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 23:31 | Son Güncelleme

"Bugün Anadolu'ya sahip çıkmak sadece vatanımıza sahip çıkmak değil insanlığın kurtuluşuna da hizmet etmektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu'ya sahip çıkmanın, sadece vatana sahip çıkmak değil insanlığın kurtuluşuna da hizmet etmek olduğunu belirtti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yarın Anadolu’nun aziz millete vatan oluşunun 947'nci yıl dönümünü birlik ve dirlik içinde kutlayacaklarını, önce Ahlat'ta sonra Malazgirt'te olacaklarını bildirdi.

Fahrettin Altun, "Bugün Anadolu’ya sahip çıkmak sadece vatanımıza sahip çıkmak değil insanlığın kurtuluşuna da hizmet etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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