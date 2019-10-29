HABER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 150 saat açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 19:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 150 saatlik sürenin dolmasına ilişkin "Türkiye ve Rusya, YPG'li teröristlerin güvenli bölgeyi terk etmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişti. Zaman doldu. Ortak devriyeler aracılığıyla teröristlerin gerçekten geri çekilip çekilmediğini belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 150 saat açıklaması!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde terör örgütü YPG/PKK’ya verilen 150 saatlik sürenin dolmasına ilişkin açıklama yaptı.

Son dakika! Rusya'dan YPG açıklaması: Planlanandan erken tamamlandıSon dakika! Rusya'dan YPG açıklaması: Planlanandan erken tamamlandı

Altun, sosyal medya hesabı Twitter’dan İngilizce olarak yaptığı açıklamada “Türkiye ve Rusya, YPG’li teröristlerin güvenli bölgeyi terk etmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişti. Zaman doldu. Ortak devriyeler aracılığıyla teröristlerin gerçekten geri çekilip çekilmediğini belirleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 150 saat

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

HDP'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Canlı mı heykel mi şaşırdılar: Canlı heykel 22 saati geride bıraktı

Canlı mı heykel mi şaşırdılar! 22 saati geride bıraktı

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.