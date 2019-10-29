Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 150 saat açıklaması!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya ile varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde terör örgütü YPG/PKK’ya verilen 150 saatlik sürenin dolmasına ilişkin açıklama yaptı.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter’dan İngilizce olarak yaptığı açıklamada “Türkiye ve Rusya, YPG’li teröristlerin güvenli bölgeyi terk etmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişti. Zaman doldu. Ortak devriyeler aracılığıyla teröristlerin gerçekten geri çekilip çekilmediğini belirleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.