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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Devletimiz hesap soracaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 23:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Hakkari şehitleriyle ilgili bir mesaj yayımladı. Altun, "Bugün 4 şehidimizi toprağa verdik, unutmayacağız. Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada dört askerin şehit olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un mesajı;

Bugün dört şehidimizi toprağa verdik.

Erhan Çiyapul 22 yaşındaydı.
Murat Şahin 25 yaşındaydı.
Yener Kırıkçı 26 yaşındaydı.
Şevket Çetin 27 yaşındaydı.
Unutmayacağız.

Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır.

Devlet Ebed Müddet'


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun

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