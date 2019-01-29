IHAAW114137-SIY/23-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor, politik çözüm de arıyor" dedi.
23.01.2019 11:41:37 TSI
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