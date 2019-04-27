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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Cumhurbaşkanımız, illegal müdahalelerle doğrudan milli iradeyi ve şahsını hedef alan her türlü vesayet ve darbe girişimine karşı eğilmeden bükülmeden yürümeye devam ediyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2019 17:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Cumhurbaşkanımız, illegal müdahalelerle doğrudan milli iradeyi ve şahsını hedef alan her türlü vesayet ve darbe girişimine karşı eğilmeden bükülmeden yürümeye devam ediyor."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Cumhurbaşkanımız, illegal müdahalelerle doğrudan milli iradeyi ve şahsını hedef alan her türlü vesayet ve darbe girişimine karşı eğilmeden bükülmeden yürümeye devam ediyor."

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