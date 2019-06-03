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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 19:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: - "Ulusal bir televizyon programında bir yorumcu tarafından TSK’yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir" - "Kahraman Mehmetçiğimizin yurt içinde ve sınır ötesinde her türden teröre karşı fedakarca mücadele yürüttüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası için üstün gayret sarf ettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ulusal bir televizyon programında bir yorumcu tarafından TSK'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Haziran 2019'da bir televizyon kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan biri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkar bir dil kullanıldığı belirtti.

Bu ifadeleri kullanan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isimini anarak yorum yapmasının talihsizlik olduğunu vurgulayan Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmak isteyenlere, ulusal güvenliğimizi tehdit edenlere ve uluslararası haklarımızdan mahrum bırakmaya çalışanlara karşı 'En büyük gücümüz' olarak nitelendirdiği kahraman ordumuza yönelik içeriden yahut dışarıdan yapılacak herhangi bir saldırıyı mazur göremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra orduya sızan hainlerden arınan TSK'nin bugün Çanakkale, Kut'ül Amare ve İstiklal Harbi ruhu ile mücadele vererek terörü kaynağında kuruttuğunu, dosta güven, düşmana korku saldığını vurguladı.

TSK'nin erinden generaline kadar her kademedeki mensubuyla demokratik hukuk sistemi içerisinde devletin ve milletin emrinde görev yaptığını hatırlatan Altun, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ulusal bir televizyon programında bir yorumcu tarafından TSK’yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir. Kahraman Mehmetçiğimizin yurt içinde ve sınır ötesinde her türden teröre karşı fedakarca mücadele yürüttüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası için üstün gayret sarf ettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun TSK

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