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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine..."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 02:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine..."

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