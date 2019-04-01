Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine..."

