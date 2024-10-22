Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı duyurdu! "119 FETÖ hesabına erişim engeli getirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini kaydetmişti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise bugün yaptığı yeni açıklamada "FETÖ üyeleri, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullancısına X platformunda erişimi engel getirildi." dedi.