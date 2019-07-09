HABER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "KATİP" heyetini ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 00:57 | Son Güncelleme

YTB tarafından yürütülen "Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı" (KATİP) kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkçe öğrenimi bursu almaya hak kazanan kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyenler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı" (KATİP) kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkçe öğrenimi bursu almaya hak kazanan kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyenlerin yer aldığı heyet Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın çeşitli bölgelerindeki 29 farklı ülkede kamu görevi icra eden 39 katılımcı, Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve faaliyet alanları hakkında bilgilendirildi.

Yaptığı konuşmada KATİP'in Türkiye ile katılımcıların ülkeleri arasındaki bağları güçlendirecek bir program olduğunu ifade eden Tanrıverdi, heyet mensupları ile aldıkları Türkçe eğitim ve Türkiye'de geçirdikleri zaman hakkında da görüş alış verişinde bulundu.

Ziyaret programında katılımcılara ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kuruluşu, görevleri ile yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu proje ve etkinliklere dair detaylar da aktarılarak heyet üyelerinin soruları yanıtlandı.

Tatile gidemeyen soluğu orada aldı! Burası Antalya'yı aratmadı Tatile gidemeyen soluğu orada aldı! Burası Antalya'yı aratmadı
Domuz zannedip kardeşini öldürdü!Domuz zannedip kardeşini öldürdü!
Korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi: Ölü ve yaralılar varKorkunç kaza! Otomobil bu hale geldi: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı katip Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Eteğim kalksa ne olur uçsa ne olur?

Eteğim kalksa ne olur uçsa ne olur?

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Domuz zannedip kardeşini öldürdü!

Domuz zannedip kardeşini öldürdü!

Adana'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi: Ölü ve yaralılar var

Ekipler her anını kaydetti! Suçüstü yakalandılar!

Ekipler her anını kaydetti! Suçüstü yakalandılar!

Gümüşhane'de 'Koliform bakteri' şüphesi! 118 kişi hastaneye kaldırıldı

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.