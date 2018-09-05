Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına denetleme yetkisi

Basın İlan Kurumunun hesap ve işlemleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kontrol edilecek.
Yurt içinde ve uluslararası alanda Türkiye'nin iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yönetecek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yetkilerine, Basın İlan Kurumunu denetlemek de eklendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de cuma günü yayımlanan karara göre, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, kurumu denetleme görevi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.
Prof. Dr. Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, söz konusu yetkiyi yılda en az bir defa Basın İlan Kurumunun bütün hesap ve işlemlerini denetlemek suretiyle kullanacak.
Çanakkale'yi ayağa kaldıran cinsel istismar iddiası
İşte Türk askerinin merhameti! Mehmetçik ile terörist arasında dikkat çeken diyalog!
Almanya'dan ziyaret öncesi çok önemli Türkiye mesajı
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı
Eski ABD Dışişleri Bakanı, Esad'ın Obama'ya gizli mektup gönderdiğini yazdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum