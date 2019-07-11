Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na iki ödül

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından iki ödül almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilglili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Halkla İlişkilerin Oscarları olarak kabul edilen Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği 'Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız iki ödül birden kazandı. CİMER faaliyetimiz 'Halkla İlişkiler' kategorisinde, '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projemiz de 'Toplumsal Katılım' kategorisinde 'Altın Küre Mükemmellik Ödülü'ne hak kazandı. Ülkemize hayırlı olsun. Devlet-Millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızla kazandığımız bu ödüllerin, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

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