HABER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ABD'de panel

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 12:57 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nca 21- 24 Mayıs'ta, ABD'de 'Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision' başlıklı panel serisi düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ABD'de panel

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nca 21- 24 Mayıs'ta, ABD'de 'Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision' başlıklı panel serisi düzenlenecek. Panel serisiyle Türk- Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi, Türkiye'nin çeşitli alanlardaki politikaları ile tezlerinin Amerikan toplumu ve kongre üyelerine doğru anlatılması amaçlanıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca ABD'de gerçekleştirilecek 'Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision' başlıklı paneller serisi, 21- 24 Mayıs'ta sırasıyla Washington ve New York'ta yapılacak. Türkiye- ABD ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınının bütün boyutlarıyla değerlendirileceği paneller serisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ile CNN Türk Genel Müdürü, akademisyen Bora Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE'NİN POLİTİKA VE TEZLERİ ANLATILACAK
Panel serisi ile Türk- Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki politikaları ile tezlerinin Amerikan toplumu ve kongre üyelerine doğru anlatılması amaçlanıyor. Program sırasında ABD akademi camiasının önde gelenleri ile yuvarlak masa toplantıları yapılmasının yanı sıra ABD'de yaşayan Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumlarının temsilcilerinin katılımıyla iftar programları düzenlenecek.
İLK PANEL ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE
İlki Washington'da, 21 Mayıs'ta, ABD Temsilciler Meclisi 2020 Rayburn Binası'nda gerçekleştirilecek panel serisinin moderatörlüğünü Georgetown Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Brenda Shaffer üstlenecek. Temsilciler Meclisi'nde yapılacak panelin, Türkiye- ABD ilişkilerinin Amerikan Kongresi'nde bizzat kongre üyelerinin katılımıyla görüşülmesi bakımından ayrı önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca programın Washington ayağında, Türkiye Büyükelçiliği ev sahipliğinde, BM Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı yararına iftar programı düzenlenerek, Filistinlilerle dayanışma gösterilmesi hedefleniyor.
New York'ta düzenlenecek panel ise 23 Mayıs'ta Harvard Club'ta gerçekleştirilecek. Amerikan akademi ve basın camiasının önde gelen isimlerinin de katılmasının beklendiği panelin moderatörlüğünü EastWest Institute Başkanı ve CEO'su Cameron Munter yapacak. Panelin ardından Türk toplumu temsilcileri ve ABD'de yerleşik Türk basın mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştüBakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
Yusufeli seçiminde 2 Haziran öncesi MHP adayını çektiYusufeli seçiminde 2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Binali Yıldırım: Yolları böleriz Türkiye’yi böldürmeyiz

Binali Yıldırım: Yolları böleriz Türkiye’yi böldürmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Geri adım atmak söz konusu değil, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.