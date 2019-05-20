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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ABD'de panel

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 21- 24 Mayıs'ta, ABD'de 'Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision' başlıklı panel serisi düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 21- 24 Mayıs'ta, ABD'de 'Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision' başlıklı panel serisi düzenlenecek. Panel serisiyle Türk- Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi, Türkiye'nin çeşitli alanlardaki politikaları ile tezlerinin Amerikan toplumu ve kongre üyelerine doğru anlatılması amaçlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca ABD'de gerçekleştirilecek 'Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision' başlıklı paneller serisi, 21- 24 Mayıs'ta sırasıyla Washington ve New York'ta yapılacak. Türkiye- ABD ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınının bütün boyutlarıyla değerlendirileceği paneller serisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ile CNN Türk Genel Müdürü, akademisyen Bora Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN POLİTİKA VE TEZLERİ ANLATILACAK
Panel serisi ile Türk- Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki politikaları ile tezlerinin Amerikan toplumu ve kongre üyelerine doğru anlatılması amaçlanıyor. Program sırasında ABD akademi camiasının önde gelenleri ile yuvarlak masa toplantıları yapılmasının yanı sıra ABD'de yaşayan Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumlarının temsilcilerinin katılımıyla iftar programları düzenlenecek.

İLK PANEL ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE
İlki Washington'da, 21 Mayıs'ta, ABD Temsilciler Meclisi 2020 Rayburn Binası'nda gerçekleştirilecek panel serisinin moderatörlüğünü Georgetown Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Brenda Shaffer üstlenecek. Temsilciler Meclisi'nde yapılacak panelin, Türkiye- ABD ilişkilerinin Amerikan Kongresi'nde bizzat kongre üyelerinin katılımıyla görüşülmesi bakımından ayrı önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca programın Washington ayağında, Türkiye Büyükelçiliği ev sahipliğinde, BM Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı yararına iftar programı düzenlenerek, Filistinlilerle dayanışma gösterilmesi hedefleniyor.

New York'ta düzenlenecek panel ise 23 Mayıs'ta Harvard Club'ta gerçekleştirilecek. Amerikan akademi ve basın camiasının önde gelen isimlerinin de katılmasının beklendiği panelin moderatörlüğünü EastWest Institute Başkanı ve CEO'su Cameron Munter yapacak. Panelin ardından Türk toplumu temsilcileri ve ABD'de yerleşik Türk basın mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

ANKARA, (DHA) -

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