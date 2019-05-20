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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ABD'de panel serisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 12:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 21-24 Mayıs'ta ABD'de "Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision" başlıklı panel serisi düzenleyecek - Panel serisiyle Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki politikaları ile tezlerinin Amerikan toplumu ve Kongre üyelerine doğru şekilde anlatılması amaçlanıyor - Panellerin ilki Washington'da yarın ABD Temsilciler Meclisi'nde, ikincisi ise 23 Mayıs'ta New York'ta Harvard Club'ta gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 21-24 Mayıs'ta ABD'de "Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision" başlıklı panel serisi düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ABD'de gerçekleştireceği "Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision" başlıklı paneller serisi, 21–24 Mayıs 2019'da sırasıyla Washington ve New York'ta yapılacak.

Türkiye-ABD ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınının bütün boyutlarıyla değerlendirileceği paneller serisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ile akademisyen/gazeteci Bora Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Panellerle Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki politikaları ile tezlerinin Amerikan toplumu ve Kongre üyelerine doğru şekilde anlatılması amaçlanıyor.

Program esnasında ABD akademi camiasının önde gelenleri ile yuvarlak masa toplantıları yapılmasının yanı sıra ABD'de yaşayan Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumlarının temsilcilerinin katılımıyla iftar programları düzenlenecek.

İlki Washington'da yarın ABD Temsilciler Meclisinin 2020 Rayburn binasında yapılacak panel serisinin moderatörlüğünü Georgetown Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Brenda Shaffer üstlenecek.

Temsilciler Meclisinde gerçekleştirilecek panel, Türkiye–ABD ilişkilerinin Amerikan Kongresinde bizzat Kongre üyelerinin katılımıyla görüşülmesi bakımından ayrı bir önem arz ediyor.

Washington Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı yararına iftar programı yapılarak da Filistinlilerle dayanışma gösterilmesi hedefleniyor.

New York'taki panel ise 23 Mayıs Perşembe Harvard Club'ta (The Cambridge Room, 35 W 44th St.) yapılacak.

Amerikan akademi ve basın camiasının önde gelen isimlerinin katılmasının beklendiği panelin moderatörlüğünü EastWest Institute Başkanı ve CEO'su Cameron Munter üstlenecek.

Panelin ardından Türk toplumu temsilcileri ve ABD'de yerleşik Türk basın mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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Bora Bayraktar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision

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