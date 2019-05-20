Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ABD'de panel serisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 21-24 Mayıs'ta ABD'de "Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision" başlıklı panel serisi düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ABD'de gerçekleştireceği "Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision" başlıklı paneller serisi, 21–24 Mayıs 2019'da sırasıyla Washington ve New York'ta yapılacak.

Türkiye-ABD ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınının bütün boyutlarıyla değerlendirileceği paneller serisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ile akademisyen/gazeteci Bora Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Panellerle Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki politikaları ile tezlerinin Amerikan toplumu ve Kongre üyelerine doğru şekilde anlatılması amaçlanıyor.

Program esnasında ABD akademi camiasının önde gelenleri ile yuvarlak masa toplantıları yapılmasının yanı sıra ABD'de yaşayan Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumlarının temsilcilerinin katılımıyla iftar programları düzenlenecek.