Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İspanya'da Türkiye paneli

Katılımcıların, özellikle Türkiye ile Rusya arasında son dönemde giderek yakınlaşan diplomatik ilişkileriyle ilgili sorularına cevap veren Büyükelçi Erginay, lojistik ve enerji alanında önemli bir ülke olan Rusya ile Türkiye'nin iyi ilişkilerde olmasının bölgenin barış ve istikrarı için önem arz ettiğini kaydetti.

- "AB'nin de bize ihtiyacı var"

Panelde, Türkiye-Rusya, Türkiye-ABD, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Suriye sorunu ve Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditler kapsamlı olarak ele alındı.

İspanyol düşünce kuruluşu Dış Politika ve Uluslararası Meseleler Enstitüsü'nde (INCIPE) düzenlenen, "Küresel Dönüşüm ve Bölgesel İstikrarsızlık Çağında Türk Dış ve Güvenlik Politikası" başlıklı panele, akademisyenler, siyasetçiler ve yabancı diplomatlar katıldı.

Türkiye'nin çok boyutlu bir dış politika izlediğini vurgulayan Erginay, Türkiye'nin üyesi olduğu NATO'nun misyonlarına en fazla desteği veren ve Afganistan'da kalan birkaç ülkeden biri olduğunu ifade etti.

"Türkiye ile AB arasında bir eksen kayması mı var?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Büyükelçi Erginay, Türkiye'nin AB ile katılım müzakereleri yürüten bir ülke olduğunun altını çizerek, "Biz AB'ye üye olmak istediğimiz kadar AB'nin de bize ihtiyacı var. AB içindeki yeni başkanlık seçimlerinin Türkiye için de verimli olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Panelde katılımcılar arasında olan İspanya'nın eski AB ile İlişkiler Devlet Sekreteri Diego Lopez Garrido da Büyükelçi Erginay'ın sözleri üzerine İspanya'nın Türkiye'nin AB'ye katılıma destek veren ülkelerden biri olduğunu söyledi.

İspanya ve Türkiye'nin eş başkanlığını yaptığı Medeniyetler İttifakı hakkında da görüşlerini dile getiren Büyükelçi Erginay, "İspanya'nın eski Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos'un Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilciliğine gelmesi sonrası yeni atılımlar olacağını düşünüyoruz. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Moratinos arasında iyi bir sinerji var ve yeni projeler hazırlanıyor. Moratinos da çok aktif bir şekilde çalışıyor." dedi.