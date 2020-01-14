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  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun yandaş ve muhalif sözlerine sert cevap!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun yandaş ve muhalif sözlerine sert cevap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 22:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM grup toplantısında medya ile ilgili “yandaş” ve “muhalif” şeklinde değerlendirmesi hakkında açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun yandaş ve muhalif sözlerine sert cevap!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün partisinin TBMM grup toplantısında, medyaya yönelik “yandaş” ve “muhalif” olarak değerlendirmelerde bulunduğu ve bununla birlikte İletişim Başkanlığı ile ilgili haksız ithamlarda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Her şeyden önce medya sektörüne yönelik ayrımcı ve ayrıştırıcı sözleri asla kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Birçok gazeteci ve medya çalışanını zan altında bırakan, onları kendi içinde ayrıştıran ve böylelikle toplumda kutuplaşmayı artıran bu yaklaşım, siyasetçilerin sorumluluk sahibi ve sağduyulu olmaları açısından kaçınmaları gereken bir yaklaşımdır.

Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak; yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak İletişim Başkanlığı’mızın görevleri arasında yer almaktadır.

Dünyanın her yerinde kitle iletişim araçları hükümetler tarafından belirli kurallar, kaideler ve hukuk çerçevesinde düzenlenen alanlardır. Ayrıca medya sektörü kamudan enformasyon anlamında, lojistik anlamda yararlanır. Biz de hem medya alanının hukuk çerçevesinde hareket etmesini, demokratik siyasete ve katılımcı demokrasiye katkı sunmasını yani gerçek anlamda dördüncü kuvvet olmasını tesis etmek için hem de kamu adına medya sektörüne katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İletişim Başkanlığımızın tüm tasarruf ve uygulamaları mevcut kanun ve kurallar çerçevesindedir. Ortada meşru ya da hukuki olmayan herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Başvurular, basın kartı yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmekte ve neticelendirilmektedir. İletişim Başkanlığımızın basın kartını kime ne zaman vereceği gibi teknik konuları siyasetin bir parçası haline getirme hevesini anlıyor, ancak bununla bir yere varılamayacağını ifade etmek istiyoruz.

İletişim Başkanlığı bir yandan da Türkiye’ye yönelik haksız ithamlara, kara propaganda ve dezenformasyon süreçlerine karşı çalışmalar yapmak gibi vazifeyle de yükümlüdür. Üzülerek belirtmek isteriz ki zaman zaman bu haksız itham, kara propaganda ve dezenformasyon süreçlerine Türkiye’de siyaset yapan bazı muhalefet aktörleri katkı sunmaktadır.

İletişim Başkanlığı olarak medya kuruluşlarının siyasi ya da ideolojik yaklaşımlarını değil sadece ve sadece kamu yararını gözettiğimizin de açıkça bilinmesini istiyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana tüm uygulamalarımız ve yaklaşımlarımız da bunun açık göstergesidir” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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Cumhurbaşkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı CHP TBMM

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