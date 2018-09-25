Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan mobil basın tırı

HATAY (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) tarafından sınırda görev yapan gazetecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda mobil basın merkezi açıldı.
Askeri hareketlilik ve İdlib bölgesine yönelik intikale ilişkin gelişmeleri takip eden gazetecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak, basın mensuplarına yardımcı olmak amacıyla "mobil basın merkezi" olarak hizmet veren tır, sınır kapısına getirildi.
Sınırdaki gelişmeleri çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu takip ediyor.
Merkezde, gazetecilere internet erişimi, bilgisayar ve yazıcı gibi teknik destek verilmesinin yanı sıra çay ve kahve ikramında da bulunuluyor.
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