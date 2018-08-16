ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Aldığımız tedbirler neticesinde iki gündür bir iyileşme sürecinin hızla yaşandığını görmekteyiz." dedi. Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuşmasına Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan 4 güvenlik görevlisi için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Kalın, "Şehit haberleri geldiğinde hepimizin yüreği yanmaktadır ama bu aynı zamanda bizim terörle mücadele azmimizi de her gün biraz daha güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın formüle ettiği şekliyle "terörü kaynağında kurutma stratejisi" çerçevesinde terör örgütlerine karşı her alanda mücadelenin kararlı bir şekilde süreceğinin altını çizen Kalın, Türkiye içinde ve dışında hangi terör örgütünden gelirse gelsin Türkiye'nin bu tür saldırılara karşı her türlü tedbiri almaya devam edeceğini söyledi.

Terör örgütlerine karşı askeri operasyonlardan, finansal tedbirlere kadar her alanda tedbirleri etkili bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Kalın, terörü kaynağında yok etme stratejisiyle önemli mesafeler aldıklarını kaydetti. - "Nihai amaçları Türkiye'ye zarar vermektir" Terör örgütlerine katılımların azaldığını, teslimlerin giderek arttığını bildiren Kalın, terör örgütüne katılım noktasında son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşıldığını vurguladı. İçişleri Bakanlığının, MİT'in, TSK'nın, jandarmanın, korucuların eş güdüm içerisinde verdiği mücadelenin neticelerini somut bir şekilde almaya başladıklarına işaret eden Kalın, şöyle devam etti: "Sınır güvenliği ve diğer konularla ilgili tedbirler etkin bir şekilde alınıyor. Türkiye PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere üç farklı terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO üyesi ülkedir. Bu terör örgütleri farklı ideolojilere, farklı yöntemlere sahip olabilir ama hepsinin ortak noktası Türkiye düşmanlığı, karşıtlığıdır. Bunlar farklı yöntemler uygulayabilir ama yöntemleri, nihai amaçları Türkiye'ye zarar vermektir. Bunu deneyebilirler, bu yönde çabalar sarf edebilirler. Bunlar hiçbir zaman bizim azmimizi azaltmayacak, kırmayacak, tersine bu konudaki kararlılığımızı daha da güçlendirecektir."

- "Bu operasyonlar devam edecek" Bunun somut göstergelerinden birisinin Sincar bölgesinde dün üst düzey bir teröristin etkisiz hale getirilmesi olduğuna işaret eden Kalın, "İlgili kurumlarımızın son derece başarılı bir şekilde yaptığı bu operasyonla Sincar civarında daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın müteaddit kereler ifade ettiği şekilde terör örgütünün ve unsurlarının bertaraf edilmesi, etkisiz hale getirilmesiyle ilgili stratejimiz etkin bir şekilde uygulanmaya devam ediyor." dedi. Dünkü operasyonun MİT, TSK, jandarma ve İçişleri Bakanlığının yoğun bir koordinasyonuyla son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini bildiren Kalın, "Bu operasyonlar devam edecek. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın." ifadesini kullandı. Kalın, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin ziyaretinde de Sincar başta olmak üzere Kandil, Mahmur Kampı gibi teröre destek veren mevkilerin, terör unsurlarından tamamen temizlenmesi konusunda tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam edileceğinin bilgisini verdi. - "Milli seferberlik çağrısına olumlu cevap verenlere teşekkür"

Gündemdeki bir diğer konunun ekonomik gelişmeler olduğuna işaret eden Kalın, "Hamdolsun aldığımız tedbirler neticesinde iki gündür bir iyileşme sürecinin hızla yaşandığını görmekteyiz. Bu süreçte öncelikle Cumhurbaşkanımızın, bu ekonomik savaşa ve algı operasyonlarına karşı yaptığı milli seferberlik çağrısına olumlu cevap veren bütün vatandaşlarımıza, iş çevremize, yatırımcımıza, sanayicimize, tüccarlarımıza teşekkür ediyoruz. Yurt içinden, yurt dışından konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapıp destek veren paydaşlarımıza, ülkelere, kurum ve kuruluşlara da teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz." dedi. Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar civarında yatırım yapma kararı aldığını hatırlatan Kalın şunları kaydetti: "Hazine ve Maliye Bakanımızın son bir haftada yaptığı yoğun temaslar neticesinde Kuveyt'ten Almanya'dan Fransa'dan hatta Rusya'dan olumlu neticeler ve haberler almaya başlamış bulunuyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Şansölyesi Sayın Merkel, bugün Sayın Macron ile yaptığı görüşmelerde bu konu etraflı bir şekilde ele alındı. Özellikle Avrupa'nın iki önemli ülkesinin liderleri de Türk ekonomisinin güçlü olmasının, ekonomik istikrarın muhafaza edilmesinin sadece Türkiye için değil, Avrupa ve dünya ekonomisi için de büyük önem arz ettiğini ifade ettiler.