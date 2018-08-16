ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türk lirası üzerinden yürütülen bu spekülasyon, algı operasyonlarıyla ilgili kanallar kapatılmıştır. Bu konuda vatandaşlarımız da tüketicimiz de iş adamlarımız da üreticimiz de işverenimiz de herkes rahat olsun." dedi. Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda tüm kamu kurumları, kamu ve özel bankalar ile Merkez Bankasının eş güdüm içinde bir eylem planını hayata geçirdiğini belirten Kalın, şunları söyledi: "Böylece Türk lirası üzerinde spekülasyon yapılmasına imkan sağlayacak o istismara açık ortam tamamen bertaraf edilmiş durumdadır. Bankalara likidite konusunda rahatlama sağlanmış durumda, kurdan dolayı sıkıntı çeken reel sektörün sorunlarına çözüm olarak da bir dizi tedbir alınmış durumda. Merkez Bankamız da bununla ilgili geçenlerde açıklamalarını yaptı. Türk ekonomisi oldukça güçlü ve sağlam temellere sahiptir. Hazine ve Maliye Bakanımızın bugün yatırımcılarla yaptığı telekonferansta da dile getirdiği gibi Türk ekonomisi, Türkiye, yatırıma elverişli bir ülke olarak herkese kapılarını açmış durumdadır. Bankacılık sektörümüz bugün dünyada en sağlam temellere sahip sektörlerden bir tanesidir. Bu çerçevede hem kısa vadede hayata geçirdiğimiz tedbirler hem de orta ve uzun vadeli program çerçevesinde hayata geçirilecek tedbirlerle Türk ekonomisinin gücü bir kez daha ifade edilmiş ve ispatlanmış olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü kabine toplantısının açılış konuşmasında, "Türkiye bu krizi mutlaka fırsata çevirecektir." ifadesini kullandığını aktaran Kalın, şöyle devam etti: "Bu konuda da hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu konuda bizim ekonomi kurumlarımıza olan güvenimiz tam. Türkiye kimseyle gerilimden yana değildir, kimseyle bir ekonomik savaş peşinde değildir. Serbest piyasa kuralları çerçevesinde dünya ekonomisine entegre olmuş Türk ekonomisinin daha fazla güçlenmesi, gelebilecek muhtemel saldırılara ve tehditlere karşı da gerekli tedbirleri alması sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bu kriz bir fırsata dönecek ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. Bu süreç içinde şu ana kadar sergilediği birlik ve beraberlik ruhu da ayrıca önem arz etmektedir. Bu sürecin en önemli neticelerinde bir tanesi Türkiye'nin alternatiflerini bundan sonra çoğaltarak yoluna devam edeceği gerçeğidir. Türkiye alternatifsiz değildir, enerji konusunda olsun, ticaret konusunda olsun, yatırım konusunda ve diğer alanlarda dünyadaki küresel gelişmelerle uyumlu bir şekilde opsiyonlarını ve yatırımlarını çoğaltarak bundan sonra da yoluna devam edecektir."

- "Cumhurbaşkanımızın öngörüsünün haklı olduğu ortaya çıktı" Kalın, Katar tarafından Türkiye'ye yapılacak 15 milyar dolarlık yatırım paketinin içeriğinin sorulması üzerine şu bilgileri verdi: "Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir çalışma yürütüyorlar, farklı alanda, farklı sektörlerde güzel bir paket hazırlandı. Bunun detayları ortaya çıktıkça gerek bakanlığımız gerekse de Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanacak. Katar Emiri'ne bu gösterdiği asaletli duruşundan dolayı ülkemiz ve milletimiz adına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Katar, Türkiye'nin gerçek bir dostu olduğunu bu vesileyle bir kez daha göstermiştir. Zaman zaman Türkiye'yi Katar'a yakın durmakla ya da Körfez bölgesinde aktif olmakla eleştiren birtakım seslerin çıktığını da biliyoruz. Hatırlarsanız geçen yıl yaşanan Körfez krizinde Türkiye oraya hem yardım etme hem de oraya askeri üs oluşturma konusunda bazı eleştirilere de maruz kalmıştı. Şimdi baktığımızda bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi öngörüsünün ve sezgisinin ne kadar haklı olduğu da bir kez daha ortaya çıkmış oldu."

Katar Emiri Şeyh Temim'e desteğinde dolayı kalben teşekkür eden Kalın, "Hem bizzat buraya gelip bu desteğini ifade etmesi hem de böyle bir paketi açıklaması önemli. Şeyh Temim'in yanı sıra Katar halkının da bu süreçte Türkiye'nin yanında çok açık ve net bir şekilde durduğunu, hatta ellerindeki paraları Türk lirasına çevirdiklerini oradan destek mesajları attıklarını, Türkiye'ye gelip tatil yaptıklarını ve Türkiye'nin yanında olmaları gerektiği konusundaki mesajları her platformda çok gür bir sesle ifade ettiklerini gördük. Bu çok memnuniyet verici bir şey. Diğer ülkelerden de benzer destekler gelmeye başladı. Zaten kamuoyu noktasında da dünyanın birçok yerinden bu konuda destek geliyor. Hamdolsun bunun neticelerini de somut olarak görmeye başladık. Türkiye ekonomisi bundan sonra daha da güçlenerek bu süreçten çıkacak. Bu paketin detayları açıklandıkça piyasalarda etkisini hep birlikte göreceğiz." dedi. - "Ülkemize dönük bu tür saldırılara asla müsamaha etmeyiz" Kalın, "Sincar'a kara operasyonu olacak mı?" şeklindeki soruya, şu karşılığı verdi:

"Irak Başbakanı İbadi buradayken bu konu etraflı bir şekilde ele alındı. Sadece Sincar değil, Kandil, Mahmur gibi bölücü terör örgütünün güçlendiği, örgütlendiği yerlerle ilgili kapsamlı bir güvenlik paketi üzerinden zaten uzun süredir görüşmelerimiz devam ediyordu. Dün Sincar'da yapılan operasyonu da bu çerçevede değerlendirebilirsiniz. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik birimleri ihtiyaç duydukları ve gerekli gördükleri anlarda ve şekilde bu müdahaleleri bundan sonra da yapacaktır. Karadan olur, havadan olur, başka yollardan olur. Çünkü biz ülkemize dönük bu tür saldırılara asla müsamaha etmeyiz. Aynı zamanda Irak makamlarının da ifade ettiği gibi, Irak topraklarının Türkiye'ye dönük saldırılar için kullanılmasına onların da rıza göstermesi, göz yumması mümkün değil. Bazen bu kapasite sorunu olabiliyor Irak tarafında. Mesela Kandil, ulaşımı zor bir yer gibi gerekçelerle ama bizim bu konuda terörü yerinde bitirme kararlılığımız tamdır. Sincar benzeri operasyonlar bundan sonra da yoğun bir şekilde gelecektir."

- "Türkiye gerekli tedbirleri bundan sonra da alacaktır" Kalın, Beyaz Saray'dan yapılan, "Türkiye'nin bazı mallara koyduğu ek vergilerin yanlış ve üzücü olduğu" yönündeki açıklamaların anımsatılması üzerine de şunları kaydetti: "Açıkçası burada bir terminoloji sorunu yaşıyoruz diye düşünüyorum. Türkiye'den giden demir, çelik, alüminyum ürünlerine vergi getirilmesini Beyaz Saray'ın ulusal güvenlikle ilişkilendirmesi, buna karşılık Türkiye'nin meşru ulusal güvenlik taleplerine adete sessiz kalması ya da kulak kapatması, yani acaba ulusal güvenlik denilince farklı şeyleri mi kastediyoruz gibi bir şey geliyor akıllara. Ticaret Bakanımızın açıkladığı gibi ABD'nin bu ürünlere getirdiği ilave vergi yükü bildiğiniz gibi Dünya Ticaret örgütünün kurallarına da aykırıdır. Bu konuda müşteki olan tek ülke Türkiye de değildir. Başka ülkelere uygulanan bu vergi yaptırımları konusunda da bütün dünyanın tepkisi var. Zaten bu ABD'de eleştirilmeye başlandı. Amerikan Ticaret Odasının yaptığı açıklamalar vardı, Amerikan basınında bu konuda daha fazla tepkiler de verilmeye başlandı. Bütün bunlar Türkiye'nin durduğu yerin doğru, meşru ve rasyonel olduğunu teyit etmektedir. Bizim kimseyle gerilimi artırmak, ekonomik savaş başlatmak gibi bir niyetimiz yok ama kendi ulusal çıkarlarımız, ekonomimiz, Türk liramız söz konusu olduğunda Türkiye gerekli tedbirleri bundan sonra da alacaktır. O konuda kimsenin endişesi olmasın."