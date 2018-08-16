Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Almanya ve Fransa gibi Eurozone ekonomisinin iki güçlü aktörünün bu konuda adım atma niyetini ifade etmesi bizim açımızdan son derece önemli." dedi. Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İbrahim Kalın, "Katar ile olan ekonomik yatırıma benzer bir durum ilerleyen süreçte Almanya ve Fransa ile de söz konusu olur mu?" şeklindeki soru üzerine, Merkel ve Macron ile telefon görüşmesi talebinin karşı taraftan geldiğini ve görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini söyledi. Merkel'in hazine, maliye ve ekonomi bakanlarının bir an önce görüşmesi teklifinde bulunduğunu belirten Kalın, aynı teklifin Macron'dan da geldiğini ifade etti. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın telefon görüşmesi yaptığını aktaran Kalın, önümüzdeki günlerde bir araya geleceklerini, aynı şekilde Albayrak'ın Fransız mevkidaşlarıyla bir araya gelerek konunun detaylarını görüşeceğini dile getirdi.

Nasıl bir paketin ortaya çıkacağının müzakereler neticesinde görüleceğini belirten Kalın, şöyle devam etti: "Ama bu iyi niyetin gösterilmesi önem arz ediyor. Daha önce AB'den, İtalya'dan ve benzeri ülkelerden de pozitif açıklamalar gelmişti. Bu, Türk ekonomisinin dünya ekonomisi içindeki yerini göstermesi açısından da önem arz ediyor. Türk ekonomisinin zayıflaması sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konu olmaktan çoktan çıkmıştır. Çünkü dünya ekonomisine entegre olmuş, serbest piyasa kuralları içinde işleyen bir ekonomik sistemden bahsediyoruz. Burada binlerce Avrupalı, ABD'li şirketler var. Körfez bölgesinden, Asya'dan şirketler var. Hiçbirimiz bunların zarar görmesini tabii ki istemeyiz." Daha fazla yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için gerekli şartları oluşturduklarına işaret eden Kalın, bunları daha da güçlendireceklerini, bugün Bakan Albayrak'ın yaptığı telekonferans görüşmesinde de bu konuların özellikle vurgulandığını dile getirdi. "Bu kadar büyük bir başvurunun, ilginin olması da Türk ekonomisine olan ilginin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteriyor." diyen Kalın, şöyle konuştu:

"Almanya ve Fransa gibi Eurozone ekonomisinin iki güçlü aktörünün bu konuda adım atma niyetini ifade etmesi bizim açımızdan son derece önemli. Zaten bu iki ülke ile iyi ticaret ilişkilerimiz var ama bunları daha ileri noktaya çıkartmak için bunun fırsat olduğunu düşünebiliriz. Biz zaten fırsat olarak görüyoruz. Trump yönetiminin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ve aldığı tutumların, birtakım politika adımlarının Avrupa'da da rahatsızlık yarattığını ifade etmiştim. Bunlar da zaten bu görüşmelerde ifade edildi. Bunun doğru bir yöntem ve yol olmadığına dair hem Alman hem de Fransız liderinin Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardığı konular oldu. Bu konuda da zaten mutabıkız. Yaptırımlar konusu olsun, ticaret konusu olsun, vergiler konusu olsun yani zaten iyi ilişkilerimizin olduğu Avrupa ile bu süreçte biz belki daha da iyi, farklı alanlarda daha güzel ilişkiler geliştirme fırsatını da yakalamış olacağız. Önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanımızın belki Ticaret Bakanımızın da devreye girmesiyle yapılacak görüşmeler neticesinde inşallah bunun somut sonuçlarını da hep birlikte göreceğiz."

- "Herhangi bir olağanüstülük yok" Kalın, "Bazı havayolu firmaları ve otellerin dövizle satışta ısrar ettikleri, bu yüzden birçok firmanın da zarar ettiği bilgisi var. Türkiye'deki firmalara dönük düzenleme yapılacak mı? Döviz kurunda bir sabitleme düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki çağrısının son derece net ve açık olduğunu, ilgili özel sektör kuruluşlarının da bu çerçevede adım atmalarını beklediklerini söyledi. İbrahim Kalın, adeta milli seferberlik haline gelen bu süreçte herkesin aynı yerde durması ve Türk lirasına sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Kabine toplantısının bugün yapılmış olmasına işaret edilerek, burada ekonomi alanında hayata geçirilecek yeni bir kararın alınıp alınmadığının sorulmasına üzerine de Kalın, "Herhangi bir olağanüstülük yok. Günlerdir zaman zaman son dakika haberleriyle yaratılmaya çalışılan olağanüstülük duygusundan kurtulalım. Normalleşme sürecine girmiş durumundayız, iyileşme trendi var. Bunu koruyacak şekilde adımlarımız bundan sonra atılacak." dedi.