Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, karma eğitim sisteminin devam ettiğini belirterek, "Bunun yanında karma olmayan eğitim de verilebilir. Bu tamamen gönüllük esasına bağlı olarak hem eğitim veren kurum açısından böyledir hem de oraya çocuklarını gönderecek aileler açısından, çocuklar açısından... Dolayısıyla burada opsiyonları çoğaltmak suretiyle bir demokratik görev yerine getirilmiş oluyor." dedi. Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İdlib'den yaşanabilecek bir göç dalgasına karşı Avrupa Birliği'nin sınırda mültecileri engellemek üzere 10 bin kişilik kalıcı sınır gücü oluşturacağı haberleri anımsatılarak, bu konudaki değerlendirmesi sorulan Kalın, bunun kendilerinde ilk uyandırdığı intibanın "olaya güvenlikçi perspektiften bakma" yaklaşımı olduğunu söyledi. Kalın, "Bu göçü nasıl durdururuz. Bu insanlara nasıl sahip çıkarız, can-mal güvenlikleri nasıl sağlarız" kaygılarından ziyade "Sınırları koruyalım, ülkemize almayalım, bu meseleyi uzağımızda tutalım" yaklaşımının bulunduğuna yönelik bir izlenimin oluştuğunu belirterek, "Umarım yanılıyoruzdur." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği ülkelerinin son 3-4 yıllık dönemde mültecilerle ilgili genel olarak takındığı tavra işaret eden Kalın, şu an da bunun dışında bir yaklaşımın da pek hakim olmadığını gördüklerini vurguladı. - "Kastettiğimiz yeni bir cephe açalım değil" Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'daki açıklamalarını anımsatarak, "Bu meselenin çözümü, yerinde müdahale, yani İdlib meselesine müdahale. Bundan kastettiğimiz yeni bir cephe açalım, yeni bir savaş başlatalım değil. Tam tersine orada büyümekte olan bu ateşi nasıl söndürürüz. Bunun için Avrupa ülkelerinin de Amerika Birleşik Devletleri'nin de Trump yönetimin de farklı, yapıcı bir şekilde sürece dahil olması gerekiyor." diye konuştu. Kalın, 10 bin kişilik güvenlik gücünün kurulması, farklı şekillerde dizayn edilmesinin sorunu çözmeyeceğinin altını çizerek, "Bu göç akını, Esed rejiminin katliamları devam ettiği müddetçe bu insanlar bir yerlere kaçacaklar. İdlib bağlamında da kaçacakları başka bir yer de yok." açıklamasında bulundu.

Türkiye- Suriye sınırının İdlib kısmının yaklaşık 150-160 kilometre olduğuna dikkati çeken Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hemen sınırın öte noktasında, sıfır noktasında zaten şu an 700-800 bine yakın insan var. Sınıra dayanmışlar, orada duruyorlar. Türkiye'den onlara gıda, giyecek gibi yardımlar gidiyor ama aşağıdan, güney tarafından büyük bir dalga geldiğinde, on binler yürümeye başladığında bu insanları nasıl durduracaksınız? Biz gene insani kaygılarla elimizden geleni yapacağız ama bunun yükünü sadece Türkiye'nin omuzlarına bırakmak doğru bir yaklaşım olmayacak." Kalın, 10 bin kişilik sınır gücü oluşturulmasına ilişkin, "Bizde uyandırdığı ilk intiba gene meseleye güvenlikçi perspektiften baktıkları, asıl sorunu çözmeye dönük, kapsamlı, uzun vadeli bir perspektiften yoksun oldukları yönünde." değerlendirmesini yaptı. - Emeklilikte yaşa takılanlar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, MHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin emeklilikte yaşa takılanlar için Meclise verdiği yasa teklifine hükümetin destek verip vermeyeceğinin sorulması üzerine, konunun bugünkü kabine toplantısında gündeme gelmediğini ve şu anda hükümetin gündeminde de bu konunun bulunmadığını bildirdi.

Kalın, "Ekim ayında teklif geldiğinde bir bakılır, nedir, ne değildir... Ama bunun genel manada bütçeye üreteceği maliyeti de dikkate almak durumundayız ama şu anda bugün bu konu gündeme gelmedi. Bugün, yarın da gündemimizde bu yok." ifadesini kullandı. - Göç dalgasına karşı Türkiye'nin stratejisi İdlib'den yaşanabilecek göç dalgasına karşı Türkiye'nin stratejisinin ne olacağı sorulan Kalın, şu ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tamamen insani kaygılarla "açık kapı" politikasının izlendiğini anımsattı. Kalın, zaman zaman bu politikadan dolayı haksız bir şekilde eleştirildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "Bu öyle bir şey ki kapıları açsanız 'Herkese izin veriyorsunuz' diye eleştiriye maruz kalıyorsunuz, kapıları kapatsanız 'Bu insanları nasıl savaşın, varil bombalarının, kimyasal saldırıların kucağına itersiniz' diye başka bir eleştiriye maruz kalıyorsunuz ama eleştiri yapanların kendileri sahada ne yapıyorlar, kaç mülteciyi aldılar ya da bu çatışmaları önlemek, durdurmak için acaba ne tür girişimler yaptılar diye baktığınızda, orada da pek bir şey yapmadıklarını görüyorsunuz.

Böyle bir muhtemel göç dalgasına karşı AFAD başta olmak üzere ilgili bütün birimlerimiz tabii ki tedbirlerini aldılar, almaya da devam edecekler ama gelecek dalganın şeklini, büyüklüğünü şu anda kestirmek zor. Umarız önümüzdeki günlerde İdlib meselesiyle ilgili bir siyasi çözüm söz konusu olur. Cumhurbaşkanımızın Tahran'da yaptığı çağrıya benzer bir ateşkestir, silah bırakmadır, buna benzer bir gelişme söz konusu olur ve biz bu ihtiyaçla veya bu acil durumla karşı karşıya kalmayız." Göç dalgasının söz konusu olması durumunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurgulayan Kalın, fakat bunun da bir sınırının olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini ifade etti. - "Ana muhalefet liderine yakışmayan bir sakillik" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "dolar baronlarının adamı" yönündeki iddialarının yargıya taşınıp taşınmayacağının sorulması üzerine, şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tür açıklamalarını ciddiye almak mümkün değil. Yani ana muhalefet liderine de yakışmayan bir sakillikle zaman zaman bu tür açıklamalar yapıyor. Daha kötülerini de yaptı geçmişte. Bunların kendisine bir faydası olmadı siyaseten, eğer amaç buradan bir siyasi rant elde etmekse. Hele ki Cumhurbaşkanımıza bu tür saldırılarla bir yol alabileceğini zannediyorsa ne Sayın Cumhurbaşkanımızı ne de siyaseti pek bilmediği anlaşılır."

Kalın, yargı sürecine başvurulup başvurulmayacağına ilişkin avukatların gerekli değerlendirmeyi yapabileceğini ama şu an itibarıyla kendisine gelen bir bilginin bulunmadığını bildirdi. - "Orta Vadeli Program önümüzdeki birkaç hafta içerisinde açıklanacak" Kalın, iki gün sonra Merkez Bankasında gerçekleştirilecek toplantıya işaret edilerek, "Faizle ilgili beklentileriniz nelerdir?" diye sorulması üzerine, perşembe günü alınacak kararı şu anda bilemeyeceğini, karar alındığında hep birlikte göreceklerini söyledi. Kalın, şu değerlendirmeyi yaptı: "Meselenin sadece bu konuyla ilgili olmadığını, genel olarak bunun bir ekosistem olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla dikkat ederseniz atılan adımlar da zaten bunu dikkate alan daha kapsamlı adımlar. Zaten o çerçevede de Hazine ve Maliye Bakanımızın hazırladığı Orta Vadeli Program (OVP) da bu ayın içerisinde, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde açıklanacak. Bu ekonomiye sadece yeni bir perspektif sunmayacak, aynı zamanda ekonomik üretimle dengelerle ilgili de çok önemli bir yol haritası oluşturacak."

Kalın, "Bu dar boğazdan kısa sürede inşallah hep birlikte daha da güçlenerek çıkacağız." dedi. - "Karma eğitim sistemi devam ediyor" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Karma eğitimle ilgili haberler yapıldı. Bir kafa karışıklığı oluştu. Bu konuyla ilgili sizin ağzınızdan net cümleler duyabilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine, konuyla ilgili bugün Milli Eğitim Bakanlığının da bir açıklama yaptığını hatırlattı. Burada bir mahkeme kararına istinaden, bir vatandaş başvurusuna ilişkin, mahkeme kararını esas alan bir düzenleme yapıldığını belirten Kalın, bunun "Türkiye'de karma eğitim kaldırılıyor" yönünde bir başka propagandaya dönüştüğünü ifade etti. Kalın, "Böyle bir şey söz konusu değil. Karma eğitim aynen, olduğu haliyle devam ediyor. Pazartesi günü çocuklarımız okula başlayacaklar, bazıları bu hafta başladılar. Karma eğitimin ortadan kaldırılması diye bir şey söz konusu değil." açıklamasında bulundu. Aynı zamanda ortada belli okullarda "kız-erkek ayrımı" şeklinde eğitim verilmesine imkan sağlayan bir kararın da bulunduğunu aktaran Kalın, şöyle devam etti:

"Burada tercihlerin daraltılması değil çoğaltılması söz konusu. Demokratik toplumlarda da aslolan vatandaşın bu tür taleplerini karşılayacak tercihlerin, seçeneklerin, opsiyonların çoğaltılmasıdır. Yani hiç kimse hiçbir veliye 'Çocuğunu karma ya da olmayana göndermek zorundasın' diye bir şey empoze etmiyor ama alternatifleri sunuyoruz. Devletin yapması gereken de budur. İsteyen kendi tercihine göre bu seçeneklerden bir tanesini tercih edebilir. Dolayısıyla burada bir kafa karışıklığına mahal verecek bir durum da yok aslında. Karma eğitim sistemi devam ediyor. Bunun yanında karma olmayan eğitim de verilebilir. Bu tamamen gönüllük esasına bağlı olarak hem eğitim veren kurum açısından böyledir hem de oraya çocuklarını gönderecek aileler açısından, çocuklar açısından... Dolayısıyla burada opsiyonları çoğaltmak suretiyle aslında bir demokratik görev yerine getirilmiş oluyor. Bunun 'Karma eğitim bitirildi' vesaire gibi bir dezenformasyona dönüşmesine kimse kulak asmasın, buna kimse de müsaade etmesin."