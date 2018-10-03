Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib mutabakatının detayları şu anda özellikle Rus mevkidaşlarıyla ilgili birimlerimiz tarafından müzakere ediliyor. Sınırların ne olacağı, ne kadar içeri girileceği, coğrafi sınır ya da topoğrafya itibarıyla nerelerden ne kadar içeri girileceği konuları da detaylı bir şekilde çalışılmaya devam ediliyor." dedi. Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda 100 günlük eylem programının ilk 50 gününün detaylı bir şekilde ele alındığını söyleyen Kalın, kamuoyuyla paylaşılan projelerin ne aşamada olduğu ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından sunum yapıldığını dile getirdi. Projelerin büyük oranda takvime uygun bir şekilde hayata geçirildiğinin gözlemlendiğini belirten Kalın, programın gerisinde kalan projelerle ilgili de gerekli tespit ve tedbirlerin de etraflı bir şekilde ele alındığını ifade etti. Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeleri bizzat kendisi de yakından takip ediyor ama şu anda açıklanan takvim ve alınan mesafe itibarıyla tablonun memnuniyet verici olduğunu ifade edebiliriz." diye konuştu.

Kalan 50 gün içerisinde de takibin devam edeceğini söyleyen Kalın, bu çerçevede millet bahçeleri, millet kıraathaneleri, üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul gibi büyük çaplı projelerin de planlandığı şekilde uygulanmaya devam ettiğini ifade etti. Kalın, "Özellikle üçüncü havalimanıyla ilgili çalışmaların yüzde 97 oranında tamamlandığını ifade edebiliriz ve planlandığı ve kamuoyuna duyurulduğu şekilde de 29 Ekim günü inşallah üçüncü havalimanına intikal olacak ve orada artık yeni havalimanından ulusal ve uluslararası uçuşlar başlamış olacak. Dolayısıyla oradaki takvimde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, bunun özellikle altını çizmek istiyorum." dedi. İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının güvenlik durumuyla ilgili sunumlarının da olduğunu söyleyen Kalın, hem iç hem dış güvenliği ele alan bu sunumlarda Türkiye'nin ulusal çıkarlarına tehdit teşkil eden bütün terör unsurlarına ve terör yapılanmalarına karşı alınan tedbirlerin detaylı bir şekilde değerlendirildiğine işaret etti.

Kalın, "Özellikle son dönemde PKK gibi, DHKPC gibi, PYD/YPG gibi DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı son derece etkin bir mücadele verdiğimizi biliyorsunuz. Hem Türkiye topraklarında hem de sınır ötesinde Suriye'de, Irak'ta ve başka yerlerde. Aynı şekilde FETÖ terör örgütüne karşı da faaliyetlerimiz, mücadelemiz yoğun bir şekilde bütün dünya sathında devam ediyor. Buradan herhangi bir geri adım atılması söz konusu değil." diye konuştu. Genel asayişle ilgili de güvenlik birimlerinin son derece başarılı bir performans sergilediklerini söyleyen Kalın, bununla ilgili detayların da toplantıda ele alındığını bildirdi. - ABD ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de BM toplantısına katılımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kalın, "Özellikle İdlib mutabakatının bütün dünyada takdirle karşılandığını herkes ifade ediyor. Bunun sonuçlarını da bugün zaten görmeye başladık. Neyi kastediyorum bununla? Eğer böyle bir mutabakat sağlanmasaydı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat şahsen üstlendiği bu girişim başarılı olmasaydı bugün muhtemelen İdlib'de büyük bir insani dramla karşı karşıya olacaktık, büyük bir göç dalgası sadece Türkiye topraklarını değil, dünyanın, bölgenin diğer ülkelerine de Avrupa'ya kadar vuracaktı. Bu İdlib mutabakatının detayları da şu anda özellikle Rus mevkidaşlarıyla ilgili birimlerimiz tarafından müzakere ediliyor. Sınırların ne olacağı, ne kadar içeri girileceği, coğrafi sınır ya da topoğrafya itibarıyla nerelerden ne kadar içeri girileceği konuları da detaylı bir şekilde çalışılmaya devam ediliyor.

Bir takvim var, önce 10 Ekim, sonra 15 Ekim, yani 10 Ekim'e kadar ağır silahların çekilmesi, 15 Ekim itibarıyla da terörle iltisaklı bütün unsurların bu sınırlardan çekilmesiyle ilgili, bu takvim de ilerliyor. Milli Savunma Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız Rus mevkidaşlarıyla bu istişarelerini sürdürüyorlar şu ana kadar da pürüzsüz bir şekilde bu konuyu belli bir olgunluk noktasına da getirdiler. Bu da bizim açımızdan tabii ki memnuniyet verici." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temaslarında liderlerle görüştüğünü ve bu görüşmelerde bu konunun her görüşmede gündeme geldiğini ifade eden Kalın, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'na yaptığı hitapta özellikle küresel barış vizyonuna vurgu yapması tek taraflı, tepeden inmeci, 'güçlüyüm, dolayısıyla haklıyım' diyen dünya görüşüne karşı, çok taraflı, kucaklayıcı, adaleti, eşitliği ve işbirliğini öne çıkartan vizyonu da dünya kamuoyuyla paylaşıldı. Aslında şu anda dünyada bu iki vizyonun rekabet halinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir tarafta tek taraflı, dayatmacı, 'ben güçlüyüm, dolayısıyla haklıyım, dolayısıyla istediğimi yaparım' diyen dünya vizyonu var, ya da küresel düzen vizyonu var, bunun karşısında da 'hayır, dünya 5'ten büyüktür, bu küresel düzenin merkezinde adalet olmalıdır, eşitlik olmalıdır, herkes bu sürece katılmalıdır' diyen Türkiye'nin önerdiği, Cumhurbaşkanımızın formüle ettiği ve her platformda dile getirdiği bir küresel düzen vizyonu var."

Dünyanın geleceğini de bu iki vizyonun hangisinin kazanacağının belirleyeceğine işaret eden Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu Filistin meselesinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesine kadar, küresel ekonomik adaletsizlikten ticaret savaşlarına kadar her alanda dile getirmesi tabii ki onun siyasi liderliğinin de bir ifadesi olarak dünya kamuoyunda büyük yankı buluyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Filistin meselesini tekraren gündeme getirdiğine vurgu yapan Kalın, şunları kaydetti: "Bu Kudüs meselesiyle ilgili İslam İşbirliği Teşkilatını olağanüstü zirveye toplamış, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla kişi olarak tabii ki bu meseleye değinmemesi söz konusu olamazdı ama geçtiğimiz birkaç gün içerisinde ana muhalefet liderinin Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük 'Filistin konusunda bir laf etti mi' gibi bir cümleyi telaffuz ettiğine maalesef şahit olduk. Ya kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dahi takip edemeyecek durumdalar ya da kendilerine yanlış bilgi verilmiş, bilemiyoruz ama bizim tavsiyemiz o konuşmayı baştan sona tekrar okumaları ya da dinlemeleri, oradaki vizyonu anlamaya çalışmaları. Belki bu onların dünya, küresel düzenle ilgili tasavvurlarına da mutlaka katkı sağlayabilir."

- Almanya ziyareti Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, son dönemde Almanya ile yaşanan sorunları geride bırakmayı hedefleyen, pozitif gündemi öne çıkartan bir ziyaret gerçekleştirildiğini ifade etti. Alman makamlarının ziyarete verdiği önemin takdire şayan olduğunu belirten ve teşekkürlerini ileten Kalın, devlet ziyaretine yakışan her türlü tedbirin alındığını bildirdi. Türkiye'nin Almanya ile köklü siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerinin bulunduğunu vurgulayan Kalın, şöyle devam etti: "Bu ziyaretle yeni bir sayfanın açılmış olacağını ümit ediyoruz, iki tarafta da bu niyetin olduğunu görüyoruz. Tabi buna rağmen Alman basınında son birkaç gündür çıkan olumsuz haberleri, çarpıtmaları, dezenformasyonları gördüğümüz zaman buna da insan üzülüyor, zira biz orada bizzat yaşadık, görüşmelerde neler konuşulduğunu, o ziyaretin amacının ne olduğunu, sonuçlarının ne olduğunu hepimiz gördük ama belli ki tevarüs edilmiş bir takım husumetler, birikmiş ön yargılar ve peşin hükümler kolay kolay ortadan kalkmıyor. Ziyaretin başarısız olduğu, gerginliklerle geçtiği tarzı, Alman basınında çıkan haberler aslında gazetecilik standartlarıyla da bağdaştırılamayacak, daha ziyade ideolojik tavırları yansıtan tarafgir tutumlar."