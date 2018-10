Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

"Dediğim gibi, şu veya bu gerekçeyle bu tarihler hep öteleniyor. Biz artık bunun durmasını istiyoruz. Yani orada madem terör örgütüne karşı bir ortak güvenlik çalışması yapacağız; ortak devriyedir, bölgenin güvenlik altına alınmasıdır, Münbiçlilerin kendi şehirlerine dönmesinin bir an önce sağlanmasıdır, hedefler bunlar. Öyleyse bunu bir an önce yapalım, daha fazla geciktirmenin bizim açımızdan hiç izah edilir bir tarafı söz konusu değil. Dolayısıyla bizim beklentimiz, ilgili birimlerimiz, Milli Savunma Bakanlığımız özellikle bu konuyu muhataplarıyla her gün konuşuyorlar ama bu oyalama taktiği gerçekten büyüyen bir sorun olmaya başladı. Buradan tekrar bu mesajı vermek istiyorum. Yani her düzeyde artık bu Münbiç yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor."

- "DEAŞ'la mücadele diye bir gerekçe bir bahane kalmamıştır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fırat'ın doğusu konusunda önümüzdeki günlerde bir operasyonun yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Mesele sadece PYD/YPG'nin Fırat'ın doğusuna geçmesi meselesi değil, ondan sonra ne olacağıyla ilgili de bizim zihnimiz net aslında. Yani terör örgütünün her unsuruna karşı Suriye sahasında biz kendi ulusal güvenliğimizi garanti altına alacak adımları her an atarız, geçmişte attığımız gibi. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de başka yerlerde olduğu gibi Cerablus'da El Bab'da ve diğer yerlerde. Bizim tabii ki beklentimiz Amerikan yönetiminin PYD ve YPG'ye verdiği bu desteği artık sonlandırmasıdır. DEAŞ'la mücadele diye bir gerekçe bir bahane kalmamıştır. Başka gerekçelerle Amerikan devletinin yeni bir politikayla yeni bir politik değerlendirmeyle Suriye'de kalmak istediğini biliyoruz. Özellikle İran'a karşı orada bir askeri mevcudiyetini bulundurmak istediğini biz biliyoruz ama bunun bu gerekçeyle yağılması halinde bölgedeki gerginlikleri nasıl tırmandıracağını da biz açıkça görüyoruz. Dolayısıyla burada terörle mücadele öncelikli hedef ise buna yoğunlaşmamız gerekir bizim bu nedir? PKK'nın Suriye kolu olan PYD ve YPG'ye karşıdır. Elbette DEAŞ'ın kalan bütün unsurlarına karşı kalıcı bir zaferin elde edilmesidir. Bizim burada en ufak bir tereddütümüz yok, tam tersine biz DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'den Irak'tan bizim sınırlarımızdan, başka yerlerden temizlenmesi için bugüne kadar üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."