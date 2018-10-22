Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bize gelen bilgilere göre de bu sürecin hızlanması için gerekli adımları Amerikalı yetkililer atmaya başladılar. Bu çerçevede de Gaziantep'te devam etmekte olan ortak eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve yakın bir zaman içerisinde de müşterek devriye faaliyetleri Münbiç civarında başlayacak." dedi. Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda, iç ve dış güvenlik konuları ile imar barışının son durumunun ele alındığını ve 100 günlük icraat programı çerçevesinde bakanlıkların yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi arzında bulunulduğunu belirten Kalın, iç ve dış güvenlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın sunumlarının olduğunu ifade etti. Kalın, "Özellikle bu iç ve dış güvenlik meselesini terörle mücadele bağlamında yoğun bir şekilde ilgili bütün birimlerimiz yürütmeye devam ediyor. PKK, FETÖ, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerine karşı mücadele şartlar, mevsim, ortam, coğrafya ne olursa olsun, tehditler ne olursa olsun kapsamlı ve kararlı bir şekilde yürütülmekte, bundan sonra da aynı kararlılıkla zaten devam edecek." diye konuştu.

Suriye sahasındaki gelişmelerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sahada da olacağız, masada da olacağız." ilkesi çerçevesinde yakından takip edildiğini dile getiren Kalın, "Son dönemde özellikle İdlib mutabakatıyla Türkiye'nin Suriye sahasındaki etkinliği daha da artmış oldu. Afrin operasyonundan sonra, onun öncesinde Cerablus bölgesinde yürütülen operasyonlar neticesinde sınır bölgemizin önemli bir kısmı güvence altına alınmış oldu." şeklinde konuştu. Sahadaki gelişmeleri yakından takip ve koordine etmek için çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğine işaret eden Kalın, bu çerçevede Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'nın katılacağı dörtlü zirveyi cumartesi günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tertip edeceklerini bildirdi. Ağırlıklı olarak Suriye, İdlib mutabakatı, terörle mücadele, mültecilerin durumu, insani yardımlar gibi konuların ele alınacağına değinen Kalın, detayların netleştikçe paylaşılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin de toplantıda konuşulduğunu dile getiren Kalın, "Burada özellikle Rahip Brunson'ın bırakılmasından sonra Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden normalleştirilmesi yönünde ortak kararlılık ifade edildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Amerikalı yetkililere Türk yargısına güvenmeleri gerektiğini anımsatan Kalın, "Bu çerçevede de Türk yargısının verdiği bağımsız kararla bu konu kapatılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu. Bundan sonraki dönemde de Amerika ile ikili ilişkilerde sorun olarak gündemlerinde bulunan konuların takipçisi olmaya devam edeceklerine dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti: "Bunların başında bildiğiniz gibi FETÖ ile mücadele gelmekte. Bu terör örgütünün elebaşı Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim. Ayrıca oradan birçok operasyonu yönetmeye devam ettiğini de biliyoruz. Dolayısıyla dün akşamki görüşmede FETÖ ile mücadele konusu da gündeme geldi." - "Münbiç yol haritasının uygulanmasının önemi vurgulandı" PYD ve YPG'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği destek konusunun da gündeme geldiğine değinen İbrahim Kalın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Suriye'de, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde hiçbir fiili duruma müsade etmeyeceğimizin altı da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tekrar çizildi. Yine bu çerçevede Münbiç yol haritasının uygulanmasının önemi vurgulandı. Buradaki gecikmeleri Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Trump'ın dikkatine getirdiler. O da bu konuda ilgili bakanlıklara hemen talimat vereceğini ifade etti. Bize gelen bilgilere göre de bu sürecin hızlanması için gerekli adımları Amerikalı yetkililer atmaya başladılar. Bu çerçevede de Gaziantep'te devam etmekte olan ortak eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve yakın bir zaman içerisinde de müşterek devriye faaliyetleri Münbiç civarında başlayacak."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İdlib mutabakatından dolayı Sayın Trump, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler ve 'Bu mutabakat sayesinde 3,5 milyon insanın yaşadığı İdlib'te büyük bir insani felaketi önlediniz' dediler. Tabii İdlib mutabakatı önemini hala koruyor, bundan sonra atılacak adımlar dörtlü zirvede de ele alınacak ama özellikle oradaki mevcut durumun, çatışmasızlık halinin korunması ayrıca insani yardımların ulaştırılması sadece Türkiye'nin sorumluluğunda olması gereken konu değil, uluslararası toplumun da bu konuda atması gereken adımlar var. Biz bu konuyu gündeme getirmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Görüşmede Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunulduğunu anımsatan Kalın, "Bu menfur cinayet hadisesinin bütün yönleriyle araştırılması ve aydınlığa kavuşturulması konusunda da mutabık kalındı." dedi. - Bahçeli'nin açıklamaları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kalın, konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.