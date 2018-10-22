Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP'nin İş Bankası hissesine ilişkin, "Ortada açık olan bir şey varsa o da bir siyasi partinin bu şekilde bir şirket ortağı olması ya da böyle bir yönetim yapısı içinde bulunmasının aslında Siyasi Partiler Kanunu ve pratiği açısından uygun olmadığı şeklinde." dedi.
Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin bir soru üzerine Kalın, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, FETÖ ile mücadele, FETÖ elemanlarının iadesi konularını tekrar gündeme getirdiğini, bu konudaki beklentinin ne olduğunu da açık şekilde ifade ettiğini belirtti.
Kalın, Trump'ın da sistemleri içerisinde bununla ilgili atabilecekleri adımları değerlendireceğini ve hızlı şekilde cevap verileceğini ikili ilişkilerin normalleşmesi bağlamında ifade ettiğini aktardı.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarıyla ilgili ise Kalın, "Bu konuyu Sayın Pompeo geldiğinde de Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledi. Zaten yanlış bir varsayıma ve haksız birtakım delillere dayanarak ya da öncüllere dayanarak alınmış anlamsız bir yaptırım kararıydı. Bizim açımızdan bir bağlayıcılığı da yoktu orada mal varlığı olmayan iki bakanımızla ilgili böyle bir tedbirin alınması. Bizim beklentimiz bunun en kısa sürede kaldırılması. İkili ilişkilerin normalleşmesi sürecinde pozitif bir adım olacaktır." diye konuştu.
- "Beklentimiz Amerikan yönetiminin en kısa sürede adım atmaları"
İbrahim Kalın, Türkiye açısından ulusal güvenlik meselesi olan FETÖ, PYD ve PKK ile mücadele konularında Amerika Birleşik Devletlerinden somut, takvimli, detaylandırılmış adımlar atmalarını beklediklerini, bunu her platformda dile getirmeye devam edeceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çünkü bu konu ne ifade özgürlüğüyle ne basın özgürlüğüyle ne terörle mücadeleyle ne de başka bir gerekçeyle izah edilebilecek bir konu değildir. Bu bizim doğrudan ulusal güvenliğimizi ilgilendiren bir konu. Bu konuda beklentimiz Amerikan yönetiminin diğer ülkeler gibi en kısa sürede adım atmaları. Çünkü FETÖ sadece Türkiye'ye karşı bir tehdit değil bulunduğu her ülkeye, topluma tehdittir. Artık bunu açık ve net şekilde görmelerini buna göre adımlar atmalarını bekliyoruz."
- "Bu tartışmanın kabul gördüğünü müşahade etmekteyiz"
CHP'nin İş Bankası hissesine ve Şişecam hisselerine ilişkin bir soru üzerine İbrahim Kalın, İş Bankası hissesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir tartışma başlattığını hatırlattı.
İşin tarihi, hukuki, siyasi ve kurumlarla ilgili boyutunun olduğunu dile getiren Kalın, Atatürk'ün vasiyetinin gerçek manada nasıl korunacağı ya da nasıl yerine getirileceği konusunun işin tarihi boyutu olduğuna değindi.
Kalın, İş Bankası ve Şişecam hisseleri konusunun hukuki açıdan da incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Bu tartışmanın nasıl gelişeceğinin görüleceğini, atılacak adımların da değerlendirileceğini anlatan Kalın, şunları kaydetti:
"Ortada açık olan bir şey varsa o da bir siyasi partinin bu şekilde bir şirket ortağı olması ya da böyle bir yönetim yapısı içinde bulunmasının aslında Siyasi Partiler Kanunu açısından da pratiği açısından da uygun olmadığı şeklinde. Genelde aslında toplumda da bu çıkışın, tartışmanın kabul gördüğünü de müşahade etmekteyiz. Önümüzdeki günlerde, haftalarda bu konunun detayları biraz daha ortaya çıktıkça onunla ilgili konuları da yine birlikte değerlendirme imkanımız olacaktır."
(Sürecek)
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