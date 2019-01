Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Kalın, çalışmalar tamamlandığında nihai şeklinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, konuyla ilgili toplantıda hem bir sunum hem de müzakere kısmı olduğunu aktardı.

İç ve dış tehditlerle ilgili İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından 2 güvenlik sunumu yapıldığını belirten Kalın, iç ve dış güvenlikle ilgili farklı terör örgütlerinin tehditleriyle alakalı son gelinen noktanın değerlendirildiğini ifade etti.

- "Türkiye bağımsız bir şekilde kararını verir ve bunları uygular"

Dışişleri Bakanlığının da bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili sunumu olduğunu kaydeden Kalın, "Bu sunumlar çerçevesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında yaşanan gelişmeleri de kapsamlı bir şekilde takip ediyoruz. Kabine toplantısında da bu konuyu etraflı bir şekilde ele alma imkanımız oldu." dedi.

Kalın, "Cumhurbaşkanımız takdim konuşmalarında Türkiye'nin iç ve dış güvenlik tedbirleri konusunda hiçbir zaman en ufak bir tereddüde mahal bırakmadan gerekli çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapmaya devam edeceğini ifade ettiler. Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde akıllı güç unsurları seferber edilmek suretiyle ülkemizin çıkarları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her satıhta, her vakitte teminat altına alınmaya devam edecek. İster Suriye'de, ister Irak'ta, ister başka bölgelerde olsun terörle mücadele, Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek." ifadesini kullandı.