Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dönem dönem 'Türkiye'de ekonomik kriz var, tekrar inişe geçildi' gibi felaket senaryolarının yazıldığını, çizildiğini görüyoruz. Bunlar hep boşa çıktı." dedi. Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Memur-Sen Konfederasyonu Uluslararası İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar Konferansı'ndaki konuşmasında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'yla ilgili açıklamaları konusundaki bir soru üzerine, "657 ile ilgili bir değişiklik öngörüsü, tasarısı şu anda gündemde yok." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna ilişkin açıklamalarını hangi bağlamda söylediğini hatırlatmakta fayda bulunduğuna işaret eden Kalın, şöyle konuştu: "Yeni başkanların göreve gelmesiyle başka partilerden, keyfi uygulamalar olması halinde, haklı olarak belediyelerde çalışan işçilerimizin ya da memurlarımızın birtakım endişeleri olmuş olabilir. Bunlar tabii ki dile getiriliyor. Kendisi de bu konuşmayı Memur-Sen'de yaptı. Dolayısıyla burada onların bir yasal güvence altında olduğuna dikkati çekti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu aslında çok önemli bir mesaj çünkü yönetimler değişebilir ama devlette süreklilik esastır. Keyfi uygulamalarla işini doğru yapan, kanunen de o görevde bulunan hak ve hukuk açısından da herhangi bir eksiği olmayan kişilerin böyle bir endişe ve korku içinde tabii ki olmaması gerekir. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER En çok onlara yakışıyormuş! Yazıcıoğlu davasında yargılanan Özmen: Kayseri Valisi'ne herhangi bir bilgi Devraldığı borç durumunu gösteren afişi belediye binasına astırdı

Yeni gelen başkan, hangi partiden olursa olsun önemli değil, ne tarafa doğru el değiştirmiş olursa olsun belediye, orada çalışan insanların da gönül huzuruyla devletine hizmet etmeye devam etmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkat çektiği nokta budur. Böyle bir şeye tevessül etmeleri halinde bunun yasal güvencesi vardır, bu da 657'dir. Bunu herkese hatırlatmakta fayda var." - İşsizlik rakamları İbrahim Kalın, basın mensuplarının işsizlik rakamları ile ilgili sorusu üzerine, ekonomik birimlerin çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Yılın ilk çeyreğinde hizmet sektörünün de daha tam olarak devreye girmemesi nedeniyle zaman zaman rakamların biraz daha yüksek olabildiğine dikkati çeken Kalın, "Yıl içindeki toplama da bakmak lazım ama Türk ekonomisinin bünyesinin sağlam olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim." şeklinde konuştu. Cari açık dengesinde çok ciddi bir iyileşmenin olduğunu vurgulayan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde turizm sezonu tekrar hızlanıyor, yeni hedefler konuldu ve bu hedefler çerçevesinde turizm sektöründen çok ciddi gelir elde etmeye başlamış bulunuyoruz. Yatırımlar konusunda tasarruf tedbirlerine rağmen önemli yatırımlar hala devam ediyor. Yabancı sermayenin Türkiye'ye ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla dönem dönem 'Türkiye'de bir ekonomik kriz var, tekrar inişe geçildi' gibi felaket senaryolarının çizildiğini, yazıldığını görüyoruz. Bunlar hep boşa çıktı."

Geçen 10 yılda, 2007-2008 küresel finans krizinden beri, "Türk ekonomisi patlamak üzere, çökmek üzere, iflas etmek üzere, firmalar kapanacak, işsizlik sokaklara dökülecek" gibi senaryoların yazıldığını belirten Kalın, bunların hiçbirisinin gerçekleşmediğini, alınan tedbirlerle bunların önüne geçildiğini anımsattı. Son 10 ayda iki seçim yapıldığına işaret eden Kalın, "Seçim dönemlerinde ister istemez piyasalar etkilenir ama buna rağmen ne döviz endeksinde beklendiği gibi büyük patlamalar ya da büyük sapmalar oldu ne büyüme hedeflerinde büyük sapmalar oldu. Bu fotoğrafı, bütünlüğü içerisinde görmekte fayda var. Bu işsizlik olsun, enflasyon olsun diğer konularda da tabii ki gerekli iyileştirmeleri yapmak için ilgili birimlerimiz çalışmalarına bundan sonra da devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu. - "Beklentimiz, Trump'ın Türkiye'yi ziyaret etmesi" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye, ABD Başkanı Trump'ın da Türkiye'ye herhangi bir ziyaretinin söz konusu olup olmayacağı sorusunun yöneltildiği İbrahim Kalın, şöyle konuştu:

"Şu anda Cumhurbaşkanımızın Washington'a planlanan bir seyahati yok fakat kendisinin sıra orada olduğu için ABD Başkanı'na ilettiği bir daveti söz konusu. Daha önceki görüşmelerimizde benim de mevkidaşlarımla yaptığım görüşmelerde bu konuyu gündeme getirmiştik. Beyaz Saray da 'buna olumlu baktığını, 2019 yılı içerisinde bu ziyaretin olabileceğini' ifade etmişlerdi ama bugün itibarıyla bizim bu ziyaretimizden sonra da kesinleşmiş bir gün, tarih şu anda yok, olursa paylaşırız. Bizim beklentimiz, Sayın Trump'ın Türkiye'yi bu yıl içerisinde ziyaret etmesi olacaktır." - "Yeni askerlik sistemi" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, soru üzerine, Milli Savunma Bakanlığının yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun taslağını büyük oranda hazırlandığını, bugün bu konuya ilişkin daha önce bir sunum yapıldığından detaylı bir müzakerede bulunulmadığını bildirdi. İbrahim Kalın, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Bu tabii ki AK Parti grubu tarafından Meclis'e sevk edilecek. Orada da bu tabii komisyonlarda çalışıldıktan sonra kanun haline gelecek. Onunla ilgili hazırlıklar, daha önce açıklanan ana çerçeveyi esas alacak şekilde taslak büyük oranda hazırlandı ve Meclis açıldığında da bu gündeme gelecek." dedi.