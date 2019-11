Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Bunun kabul edilebilir tarafı olmadığını vurgulayan Kalın, "Terörle mücadele eden bir ülke olarak terörizmin nasıl insanların, toplumların canını yaktığını biz gayet iyi biliyoruz. Terörün tamamının her şeklinin ortadan kaldırılması için de küresel bir işbirliği içerisinde olmamız gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum." dedi.

Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüne karşı en etkin mücadeleyi vermiş bir ülke olduğuna işaret eden Kalın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 3 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiklerini anımsattı.

- "PKK'yı kağıt üzerinde terör örgütü olarak tanımlamak tek başına yetmez"

Binlerce DEAŞ'lının da sınırda yakalandığını, bazılarının sınır dışı edildiğini, bazılarının da Türkiye'de yargılandığını ve ceza aldığını söyleyen Kalın, yakalananları ülkelerine iade ettiklerini ancak bu kişilerin ilgili ülkelerce serbest bırakıldığını ve bir sonraki terör eylemine katıldıklarını anlattı.

Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlar yaşanırken hala 'Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı yahut PKK ile mücadelesi DEAŞ'la mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak bu terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir. Bu konuda biz müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz. Bu ister Amerika Birleşik Devletleri olsun, ister Avrupa Birliği olsun, ister başka ülkeler olsun, PKK'yı kağıt üzerinde terör örgütü olarak tanımlamak tek başına yetmez, pratikte ne yaptığınız önemlidir. Kağıt üzerinde terör örgütü olarak tanımladığınız bir yapının çeşitli kollarına siz başkentlerinizde izin vereceksiniz, her tür gösteri yapmasına göz yumacaksınız, para toplamasına izin vereceksiniz, her tür militan örgütlenmesini görmezden geleceksiniz, hatta bunların Suriye'deki mensuplarına silah, para desteği vereceksiniz ondan sonra da 'ama biz PKK'yı terör örgütü olarak zaten tanıyoruz' diyeceksiniz, bunun kendi başına hiçbir anlamı yok, pratikte somut adımlar görmek istiyoruz."