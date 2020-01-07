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  4. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 21:13 | Son Güncelleme

Sözcü İbrahim Kalın: (3) "(Libya'ya asker gönderilmesi) Türk ordusunun orada askeri eğitim, iş birliği, teknik ekipman desteği konularında meşru Libya Hükümeti'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade edebilirim" - "(İÜ'deki öğrenci eylemi) O arada bir zaman kaybı olduğu anlaşılıyor. Orada daha erken müdahale edilmesi tabii ki isabetli olur ve o görüntülerin de ortaya çıkmaması sağlanabilirdi" - "(İstanbul'da yapılacak Dörtlü Zirve) Orada tabii Suriye ağırlıklı olmak üzere Libya ve gündemdeki diğer konular ele alınacak. Aslında kilit aktörlerin bir araya gelmesi anlamında bu platformun çok faydalı olduğunu, önemli neticeler doğuracağını söyleyebilirim" - "Büyükşehir Belediye başkanları ile Cumhurbaşkanımızın bu yıl içerisinde 2'nci bir toplantısı olabilir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin, "Türk ordusunun orada askeri eğitim, iş birliği, teknik ekipman desteği konularında meşru Libya Hükümeti'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade edebilirim." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

İstanbul Üniversitesinde yaşanan olaylar, polisin müdahalesi ve sonrasında üniversite yönetiminin attığı adıma ilişkin bir soru üzerine İbrahim Kalın, "Orada hiç istemediğimiz, üzüldüğümüz birtakım hadiseler yaşandı." ifadesini kullandı.

Yemek fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme yapıldığını, sonra öğrencilerin talebi üzerine üniversite yönetiminin düzeltmeye gittiğini aktaran Kalın, şöyle konuştu:

"O arada bir zaman kaybı olduğu anlaşılıyor. Orada daha erken müdahale edilmesi tabii ki isabetli olur ve o görüntülerin de ortaya çıkmaması sağlanabilirdi. Ama şu anda sorun çözüldü. Artık eski uygulama nasılsa, yanlış hatırlamıyorsam 3,5 lira ödeyerek yemek yeme imkanları olacak. 3 öğün diye biliyorum. Eski uygulamaya aynen bundan sonra da devam edecekler. Üniversitede bu konuda gerekli sübvansiyonu sağlayacak. Önemli olan burada öğrencilerimizin huzur içinde, tabii ki gıdalarını da alacak şekilde eğitimlerine devam etmeleri."

- "Birileri siyasi polemik peşinde"

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intihar ettiğini hatırlatan İbrahim Kalın, Ünli'ye Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.

İntihar olayının çok hazin olduğunu ve bu olayla ilişkilendirilmeye çalışıldığını dile getiren Kalın, daha sonra ailenin bir açıklama yaparak, konunun bu olayla ilgisinin olmadığını söylediğini aktardı.

Ailenin, olayın evveliyatının olduğunu, kızlarının başka sorunlar yaşadığını söylediğini aktaran Sözcü Kalın, şunları kaydetti:

"Aile de hayatını kaybeden kızlarının böyle bir siyasi polemiğin konusu haline getirilmesinden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Dolayısıyla burada şimdi birilerinin siyasi polemik peşinde olduğunu görüyorum ama lütfen insan hayatı, insan onuru söz konusu olduğunda yani burada hiçbir siyasi mülahazalarla bunu meşrulaştırmayacağını aklımızdan hiçbir zaman çıkartmayalım. Şu veya bu gerekçeyle 'Buradan bir malzeme çıkartırız, hükümete yükleniriz, bir karamsar tablo çıkartırız' saiki ile hareket edenlerin daha sonra nasıl mahcup olduklarını işte bu olayda da gördük. Ben tekrar öğrenci kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah İstanbul Üniversitesindeki bu sorun da artık çözülmüş durumda. Umarım bundan sonra öğrencilerimiz sükunet içinde, huzur içerisinde eğitimlerine orada devam ederler."

- Libya'ya asker gönderilmesi

Kalın, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin sürecin nasıl işleyeceğine yönelik bir soru üzerine, "Libya ile ilgili bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir tezkere çıktı. Dolayısıyla hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi verdi. Şimdi Libya tarafının da talepleri çerçevesinde burada askeri planlamalar yapılıyor." diye konuştu.

Bunların detaylarını vermesinin uygun olmayacağını vurgulayan İbrahim Kalın, "Ne zaman, ne kadar, hangi kapasitede kimler gidecek, bunlar askeri makamlarımız tarafından değerlendirilip Cumhurbaşkanımıza arz edilip onayı alındıktan sonra hayata geçirilecek projeler ama prensip olarak Türk ordusunun orada askeri eğitim, iş birliği, teknik ekipman desteği konularında meşru Libya Hükümeti'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade edebilirim." şeklinde konuştu.

Bunun aslında devam eden bir süreç olduğuna işaret eden Kalın, tezkerenin verdiği yetki çerçevesinde teknik, eğitim, askeri, güvenlik ve diğer alanlardaki desteklerine devam edeceğine işaret etti.

- İstanbul'da Dörtlü Zirve

İstanbul'da yapılacak Dörtlü Zirve'ye ilişkin soruyu da yanıtlayan İbrahim Kalın, söz konusu zirve için Londra'da NATO Zirvesi marjında yapılan toplantıda mutabık kalındığını ve bu ilk toplantının İstanbul'da şubat ayında gerçekleşmesi konusunda da liderlerin ortak bir kanaate vardığını hatırlattı.

Henüz tarihin belirlenmediğini ancak şubat ayı içerisinde bu toplantının yapılmasının planlandığını anlatan Kalın, şöyle sürdürdü:

"Şöyle de bir fikir var, bildiğiniz gibi bizim İdlib Mutabakatı'nı hayata geçirdiğimiz, daha doğrusu İdlib Mutabakatı'na ulaştığımız bir Dörtlü Zirve vardı burada. Yani Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya Federasyonu'nun katıldığı. Bir de şimdi Rusya Federasyonu'nun olmadığı, İngiltere'nin olduğu bir başka dörtlü grubu oluştu. Konular ortak olduğu için 'acaba bunları birleştirip onu bir 5'li formata çevirebilir miyiz, çevirelim mi?' diye liderler arasında bir görüş alışverişi yapılıyor şu anda. Eğer liderler bu konuda mutabık kalırlarsa, belki toplantıyı bu formatta yapmak da söz konusu olabilir ama her halükarda şubat ayı içerisinde 4'lü ya da 5'li bu toplantının İstanbul'da planlandığını söyleyebilirim. Orada tabii Suriye ağırlıklı olmak üzere Libya ve tabii ki gündemdeki diğer konular ele alınacak. Aslında kilit aktörlerin bir araya gelmesi anlamında bu platformun çok faydalı olduğunu, önemli neticeler doğuracağını da söyleyebilirim."

- "Belediye başkanlarıyla 2'nci buluşma olabilir"

İbrahim Kalın, geçen yıl Beştepe'de yapılan toplantı sonrasında yerel yönetimlerle ilgili bir komisyon kurulması, belediyelerle ilgili yasal düzenleme beklentisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla 2'nci bir buluşmasının olup olmayacağı yönündeki soruyu da şu şekilde cevapladı:

"Bununla ilgili çalışma devam ediyor. İlgili arkadaşlarımız, birimlerimiz bu çalışmayı yapıyorlar. Zaten o toplantının önemli çıktılarından bir tanesi de buydu. Onu şu anda tekmil ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza arz edecekler. O çalışma tamamlandıktan sonra da Büyükşehir Belediye başkanları ile Cumhurbaşkanımızın bu yıl içerisinde 2'nci bir toplantısı olabilir, çünkü o toplantıyı hatırlarsanız çok verimliydi. Birleştirici ve kuşatıcı bir yönetim anlayışı çerçevesinde, yani yerelden ulusal düzeye, belediyeden merkezi hükümete kadar o ilişkileri de kuracak bir zemindi. Evet 2020 içerisinde de buna benzer bir toplantı yapılabilir."

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı İbrahim Kalın Recep Tayyip Erdoğan

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