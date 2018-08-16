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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.00'te başladı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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