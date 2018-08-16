Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.00'te başladı.
Alışveriş merkezinde rezalet!
Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu
Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı
MHP'den ittifak kararı!
Modern insanın en son ayak başparmağı evrildi
15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!
CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 1 yorum