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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 15:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı erdoğan Beştepe

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