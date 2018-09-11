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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 18:21 | Son Güncelleme

Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MHP'nin emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme teklifi ile ilgili konuştu. Kalın, "Şu anda hükümetin gündeminde böyle bir konu yok. Bizim bugün ve yarın da gündemimizde yok. TBMM açıldığında gerekli düzenleme önümüze gelince değerlendirilir. Ancak bunun maliyeye etkisi ne olur değerlendirmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın mensuplarına açıklamarda bulundu.

İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"Türk ekonomisi uluslararası yatırımcılara güven veren bir ekonomi olarak yoluna devam etmektedir. Ekonomimiz dışarıdan gelen etkilere rağmen büyüdüğü görülüyor. Bilindiği gibi ekonomimiz 5,2 oranında büyüdü."

"PAZARTESİ YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİGÖRECEĞİZ"

Bildiğiniz gibi hafta başında yeni eğitim yılı başlıyor. Milli eğitim bakanımızın sunumu oldu. Yeni dönemle ilgili alınan tedbirler takdim edildi. Güvenlik noktasında, bütün öğrencilerimizin huzur içinde yeni eğitim yılına başlaması için Milli Eğitim Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasında görevlendirme yapıldı. Gerekli bütün tedbirler alındı. Bu uygulamaları da hep birlikte göreceğiz. Pazartesi yeni güvenlik önlemlerini göreceğiz.

"60 BİN TEMİZLİK, 20 BİN SİVİL GÜVENLİK OKULLARDA GÖREVLENDİRİLECEK"

Pazartesi günü bütün güvenlik önlemlerini alacağız. Yeni döneme 60 bin temizlik, 20 bin sivil güvenlik görevlendirilecek. Öğrencilere yeni öğretim yılında başarılar diliyorum.

"BEKLEMEDİĞİMİZ ŞEKİLDE ZİRVE CANLI YAYINLANDI"

Bizim beklemediğimiz şekilde zirve canlı yayınlandı. Bu da hayra vesile oldu. Cumhurbaşkanımızın gayretini tüm dünya görmüş oldu.

"GÖÇ DALGASI AVRUPA'YI DA ETKİLER"

İdlib'in Güney uçlarından itibaren süren saldırıları görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir ABD gazetesinde yazdığı yazıda olduğu gibi dünyanın elini taşın altına koyması lazım. İdlib'e yönelik saldırı sadece insani felakete yol açmaz. Yüzbinleri etkileyecek bir göç dalgası başka komplikasyonlara da yol açar. Göç dalgası Avrupa'yı da etkiler.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BM'NİN ARDINDAN ALMANYA'YA DEVLET ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRECEK"

Cumhurbaşkanımız BM'nin ardından Almanya'da devlet ziyareti gerçekleştirecek. New York'tan doğrudan Almanya'ya geçecek. Almanya ile köklü ilişkilerimiz var. Güçlü bağlarımızın olduğu bir ülke. Avrupa'nın lider ülkelerinden biri. Bu ziyareti önemsiyoruz. Pozitif olarak gideceğiz. Alman mevkidaşlarımız da kapsamlı hazırlık yapıyor. İki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımı Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

ABD'NİN FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ KARARI

Bu hamle Trump yönetiminin taraf olduğunu teyit ediyor. Bu hamle ABD'nin tarafsız arabuluculuk ilkesini yitirdiğini gösteriyor. Filistin halkına haksızlık olarak değerlendiriyoruz. Elimiz kolumuz bağluı değil. Cumhurbaşkanımız bununla ilgili bir çalışma başlatmıştı. Dünyadaki diğer liderlerle görüşmeye devam edecek.

YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK KONUSU

Cumhur İttifakı'nın genel ruhunun muhafaza edilmesi genel olarak kabul edilen yaklaşımdır. İttifak konusunu liderlerimiz oturup görüşecekler. İki partiden arkadaşlarımız oturup görüşecekler. Çalışmalar olgunlaştıktan sonra liderlerimize iletilecek. Cumhurbaşkanımızın Bahçeli'ye daveti olmadı, Bahçeli'nin de böyle bir talebi olmadı.

İSTANBUL'DA YAPILACAK ZİRVE

Liderlerin zirvede ele alacakları gündemi çalışacağız. Şu an her şey taslak. Bir takvim üzerinde de çalışacağız. Amaç Suriye başta olmak üzere bölgeyi eşgüdümlü ele almak. Görüşmelerin somut sonuçlar çıkaracağına inanıyoruz. Demin de ifade ettiğim gibi, meselenin tüm yükünü Türkiye'nin üstüne bırakmak çözüm üretmez, adil de değil. Meseleyi büyütmeden nasıl çözebiliriz diye bakınca paydaşların görüşmesi önemli.

MHP'NİN EMEKLİLİKTE YAŞ ÖNERİSİ

Şu anda hükümetin gündeminde böyle bir konu yok. Bizim bugün ve yarın da gündemimizde yok. TBMM açıldığında gerekli düzenleme önümüze gelince değerlendirilir. Ancak bunun maliyeye etkisi ne olur değerendirmek gerekir.

AB'NİN MÜLTECİLERİ ENGELLEMEK İÇİN OLUŞTURDUĞU ORDU

Biz de haberlerde okuduk. Tabi, bizde ilk intiba olarak güvenlikçi bakıyorlar izlenimi oldu. İnsani kaygılardan ziyade sınırları koruyup, ülkemize almayalım izlenimi görüyoruz. Umarım yanılıyoruzdur. Avrupa ülkelerinin takındığı tavıra bakınca bunun dışında bir tavır olmadığını da biliyoruz. 10 bin kişilik güvenlik gücünü kurabilirler ama bu meseleyi çözmez. Katliamlar devam ettikçe bu insanlar bir yerlere kaçabilirler. İdlib, Türkiye sınırı 150-160 kilometre. Sınıra dayanmış 750-800 bin insan var. Bunlara bizden yardım gidiyor. Güneyden bir dalga daha gelince bunu nasıl durduracaksınız. Meselenin yükünü sadece Türkiye'ye bırakmak çözüm olmayacak.

YENİ GÖÇ DALGASI İHTİMALİ

Biz tamamen insani politika izledik. Kapıları açsanız herkese izin veriyorsunuz eleştirisi oluyor, açmasanız insanları nasıl bombaların ortasında bırakıyorsunuz eleştirisi oluyor. Eleştirenlerin pek bir şey yapmadıklarını görüyorsunuz. Göç dalgasına karşı AFAD başta olmak üzedre önlemler alındı. Ama göç dalgasını kestirmek zor.

KILIÇDAROĞLU'NUN DOLAR BARONLARI AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını ciddiye almak mümkün değil. Bu saldırılarla bir şey elde edeceğini düşünüyorsa Cumhurbaşkanımızı da, siyaseti de bilmiyor diyebiliriz

KURUL ATAMALARI

Yakın zamanda yapılacak. Bunları önemsiyoruz. Farklı kesimlerden katkı sunabilecek uzmanların yer alacağı kurullar sistemi olacak. Eğitimden, teknolojiye, kültür sanata kadar çalışmalar yapıldı. Yakında atamalar olacak.

TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Şu anda Sayın Trump'la bir görüşme planlanmıyor. Ancak o güne kadar ne yaşanır bir görelim sonra karar verilir.

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