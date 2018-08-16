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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15.00'te başlayan toplantı yaklaşık dört buçuk saat sürdü.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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