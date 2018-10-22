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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 19:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 4 saat 10 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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