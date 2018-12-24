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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2018 21:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 5 saat 20 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

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