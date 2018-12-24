Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131lan Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kabine Toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki toplant\u0131, 5 saat 20 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNERKim demi\u015f 2 bin liran\u0131n alt\u0131nda g\u00fczel telefon yok diye! \u0130\u015fte en uygun ak\u0131ll\u0131 telefonlarS\u00f6ke'de CHP'li Belediye Ba\u015fkan\u0131 Toyran, partisinden istifa ettiMansur Yava\u015f: Teklif getiren partiler aras\u0131nda AK Parti de vard\u0131 (3)
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